Mozi volt, mozi lesz? Ez most a Balaton legszomorúbb díszlete

A sűrűre nőtt gaz már rég benőtte a vetítővásznat, a rozsda pedig apránként felfalta a székek fémvázas lábait. A Balaton partján, egykor gyerekzsivajtól és tapsvihartól hangos kertmozi áll most csendesen, elfeledve. Nincs már esti előadás, pattogatott kukorica-illat, sem nevetés, csak a szél járja be a romos páholyokat. Az egykori közösségi tér mára üres színtérré lett, a vakolat pereg, a vászon foszladozik, az emlékek viszont itt maradtak – a nyarak, amikor minden vetítés ünnep volt.

Egy elfeledett kertmozi a Balaton partján

Fotó: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Facebook csoport

Évek óta próbálják újra álmodni a kertmozi jövőjét

Az önkormányzat évek óta próbálja újra álmodni a kertmozi jövőjét, de a források hiánya, a helyreállítási költségek és a bürokrácia sűrű hálója eddig visszatartotta az újrakezdést. A helyiek nosztalgiával beszélnek róla, a régi plakátok még felsejlenek az emlékezetből: Indul a bakterház, Macskafogó, Go Trabi Go. Itt látták először, sokan itt szerettek bele a filmbe… és talán egymásba is.

Ma már jobbára csak urbex-fotósok és a múlt iránt kutató kalandorok keresik fel a rozsdás kapun túli világot. Ez a mozi még nem újult meg, de nem is tűnt el végleg – csak várja, hogy valaki újra felkapcsolja benne a fényt. És miközben a múlt még romokban hever, a Balaton más szegleteiben már újraindult az élet.