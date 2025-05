A kútfúrás abécéje: mi, mennyi, miért? Erre figyelj, ha nem akarsz büntetést

A Csokonyavisontán élő Tarr Julianna nemrégiben döntött a kútfúratás mellett, hiszen a nagy veteményes sok növénynek ad otthont, míg a baromfiudvaron tyúkok, kacsák, libák és a napokban kikelt kiscsibéknek, valamint egy kis malacnak is szükségük van a friss vízre.

– A kút nagyon jó, mert a kertet is jól tudjuk vele locsolni, és az állatoknak is nagyon nagy szüksége van rá. A kerti csap messzebb van, ezért is könnyebbség, hogy a veteményeshez közelebb került a kút. Kétnaponta szoktunk locsolni, körülbelül 100-150 liter megy el a kertre, az állatoknak pedig napi 50 liter – mondta el a nyugdíjas asszony.

A kútfúró először 15 méteres mélységbe fúrt le, de mivel ott nem talált vizet, lejjebb kellett mennie, egészen 24 méterre, hogy elérje a vizet.

Egyre többen választják a kútfúratást

Milyen mély lehet a kút?

Az első vízzáró rétegig, maximum 50 méterig szabad lefúrni – tudtuk meg egy lengyeltóti kútfúrótól, aki a Magyar Vízkútfúrók Elnökségére hivatkozva elárulta, hogy az említett mélységig bejelenteni sem szükséges a munkálatokat.

Egy kivétel van ez alól: ha védett vízbázisú területen történik a kútfúrás, akkor kell bejelenteni a kormányhivataloknál – tette hozzá Horváth János.

– A legújabb törvény szerint a megyei kormányhivatalhoz kell beadni egy hivatalos vízjogi létesítésre egy engedélytervet, amit egy mérnöknek kell megtervezni, jóváhagyásra, utána mikor ez megtörténik, akkor lehet csináltatni a kutat, de mindenféle előírások vannak: geofizikai mérés, kútvizsgálat. Valamint a fúráshoz hozzátartozik egy laborvizsgálat, melynek végén kapunk egy vízföldtani naplót, onnantól számítva lesz hivatalos a kút.

Előírás azonban az, hogy egy pince, egy kis ház vagy egy családi ház legyen a telken, illetve az is, hogy ipari tevékenységre nem használható a kút, csak öntözésre, állatok itatására, vagy a kis ház vízellátására.

A mezőgazdasági locsolókutakat be kell jelenteni

A mezőgazdasági locsolókutakat viszont mindenképpen be kell jelenteni a kormányhivatalokhoz. Ezeket a kutakat 100-120 ezer forint/méter áron lehet létesíteni. Míg a lakossági kút más kategória, mert különböző csőátmérők és mélységek vannak, ezért így nem lehet konkrétan meghatározni az árat, de átlagosan 35 ezer forint/méterrel számolhatunk.

A szakember hozzáteszi, hogy sokan dolgoznak jóval olcsóbban, gyors, akár egynapos munkát ígérve. Sajnos azonban semmi jó nem származik a kontár kútfúrásból, amikor is olyan csöveket használnak, melyek kétes eredetűek, műbizonylattal nem rendelkeznek és a minőségük is hagy kívánni valót maguk után.

– Eleve jó kútnak kellene lenni, hogy az működjön, de nagyon sok rosszul megépített kút van. Ha tovább fúrnak, a vízzáró réteget összeeresztik, ezzel a talajvíz beszivárog a rétegvízbe, megfertőzve azt. Ezeknél a kutaknál sokszor nincs cementpalásttal rögzítve a csőrakat, és a kivitelezés sem szakszerű. Egy nap alatt nem lehet összecsapni egy közel 100 méteres kutat, amit aztán ott hagynak a tulajdonosnak, hogy kompresszorozza, és akkor lesz jó a kút.Ez nem így működik. Akkor lesz kész, amikor át van adva, a tulajdonosnak ki van kompresszorozva, próba szivattyúzva, kristálytiszta vízzel kell átadni.