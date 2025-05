Ötvenöt éve nem engedik el egymás kezét a volt osztálytársak

Ötvenöt év után sem felejtik a régi osztálytársakat az Noszlopy 1966-70-es évfolyamának pénzügyes öregdiákjai. A volt osztály minden évben találkozik és tartják egymással a kapcsolatot.

Volt osztályfőnökükről is megemlékeztek az egykori osztálytársak. Fotó: K.R.

Osztálytársak voltak

A találkozók egyik fő szervezője Juhász Zsuzsanna, aki már az iskolában is az osztály gazdasági felelőse volt. – Tartjuk egymással a kapcsolatot, van egy facebook csoportunk is, ahol egyeztetünk mikor lesz találkozó és ilyenkor van egy közös osztályfőnöki óra, de sajnos a már ezt nem Lengyel Lászlóné tanárnő tartja, akinek mi voltunk az első osztálya, hiszen eltávozott, mesélte Zsuzsanna. S mivel osztályfőnökük már nem tud ott lenni egykori diákjaival, így ők mennek el hozzá: a temetőbe, ahol megemlékeznek a pedagógusról. – Merem állítani, hogy azért lettünk olyan jó csapat, mert ő volt az osztályfőnökünk, monta Varga Péter, akire a közgazos évek olyan nagy hatással voltak, hogy később közgazdász diplomát szerzett Pécsett.

– Meg kell mondanom, hogy egy hét után úgy voltam vele, hogy haza akarok menni, mondta Szabó Péter, aki végül maradt és sikerült beilleszkednie a társaságba. Az elején nem volt könnyű, falusi gyerekként a városi létbe szokni, de végül sikerült. – Nagyon jó közösség voltunk, egy nagyon jó osztályfőnök irányításával. A helyettese is nagyon jó pedagógus volt, vele azóta is baráti a viszonyunk. Kevesen voltunk fiúk az osztályban, mert harminc lány és tíz fiú volt és a fiúkkal megbeszéltük, hogy aki először megnősül az meghívja az egész osztályt. Úgy alakult, hogy én voltam az első és végül nem egy ebédre hívtam meg őket, hanem egy egész hétvégére, mesélte Varga Péter, aki a törzsgárda tagja, mert csak két olyan év volt, amikor nem jött el a találkozóra. Amikor mi diákok voltunk, más világ volt, most az emberek a pénzt hajszolják

Az osztálytársak sok mindent megéltek együtt a középiskolai évek során. A társaság az első évben még a Teleki utcai épületbe járt, a második osztáylba már a Zárda épületében volt a közgazdasági, majd a Bajcsy Zsilinszky utcába költözött, amikor a 66/70-es évfolyam ballagott a Noszlopy iskola ismét a Zárdába, vagyis a mai püspökség épületébe költözött vissza. A mai napig emlegetik az osztálykirándulásokat és összejárnak, ha máskor nem is, de évente egyszer. Volt olyan időszak - 2008. és 2014. között, - amikor a osztályba egykor járt lányok külön is összejártak. 2016-ban, amikor az osztályfőnök 80 éves lett meglepetés bulival egybekötött találkozót szerveztek, ám Lengyel Lászlóné 2022-es halála óta a születésnapjára szervezik az osztálytalálkozót.