Cuki jövevények költöztek a Petesmalmi Vidraparkba

A Fővárosi Növény- és Állatkerttől került két ragadozómadár a Petesmalomba, a Vidraparkba.

Parlagi sasok érkeztek Petesmalomba.

Fotó: MW

Az állatok - egy tojó és egy hím - már egészen megszokták új otthonukat. – Mindketten röpképtelenek és korábban a karanténközpontban voltak, de már olyan állapotba kerültek, hogy miután az állatkert munkatársai megnézték a Vidraparkot, eldöntötték, idehozzák őket, mondta a park vezetője. A sasok ezentúl már Balogh Márta vendégszeretetét élvezik, hiszen ők röpképtelenségük miatt nem mehetnek már vissza sosem a természetbe. A madarak még félénkek, de a látogatók jól megfigyelhetik őket. – Óvatosan kell velük bánni, ezért a látogatókat meg is kérem mindig, hogy csendesen közelítsék meg őket, tette hozzá Balogh Márta.

Balogh Márta (középen, elöl) befogadta a parlagi sasokat.

Petesmalomba új lakók érkeztek

Az Állatkert kiterjedt természetvédelmi tevékenységet folytat, amely egyik fontos része a vadállatmentés. Magyarországon honos, védett vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedeit mentik, akik valamilyen okból bajba kerülnek és emberi segítségre szorulnak. Csak a tavalyi évben 2606 mentett állat kapott második esélyt az életre a Fővárosi Növény- és Állatkert vadállatmentő központjában. A Helicon Life+ programban pedig kifejezetten a parlagi sasok populációját védik. A fokozottan védett faj fészkelőállománya hazánkban jelenleg 300 párra tehető, amely az európai állomány 2/3-át jelenti. A parlagi sasok sok veszély leselkedik: az erdő- és mezőgazdálkodás, a lelövés, az illegális kereskedelem, turizmus, tojásgyűjtés, mérgezés. A Budapesti Állatkert szakemberei komoly részt vállalnak a mentőprojektben, amely kifejezetten a parlagi sas (Aquila heliaca) védelmére szolgál. Aktívan részt vesznek ennek a programnak több elemében is, többek közt a még élve megtalált madarak sürgősségi kezelésében részesítik. Számos sast engedtek vissza a természetbe, de persze olyan esetek is előfordulnak, mint a most Petesmalomba került sasokkal, hogy már nem mehetnek vissza a vadonba.

Nem az új lakók érkezése jelentett újdonságot a vidrapark életében, ugyanis nagy érdeklődés övezte a kaposvári TerraFanatik programját, amely során rovarokkal és hüllőkkel is lehetett ismerkedni. És minden várakozást felülmúlt az első vidrabál Lábodon, ahova az ország távoli pontjairól is érkeztek vendégek. – Nem volt könnyű mindent összeszervezni, de rengeteg segítőm volt, mondta Balogh Márta, a park vezetője. A szervezők lelkesedése és a közösség támogatása végül meghozta gyümölcsét: több tombola-felajánlás is érkezett, a helyszínt pedig a polgármester segítségével sikerült biztosítani, így a Művelődési Ház adott otthont a programnak. – Fontos volt a vidrabál, hiszen már ilyenkor meg kell kezdeni készülni a téli időszakra, amikor nincsenek látogatók, így bevétel sincs, mondta Balogh Márta. Aki azt is elárulta, hogy tervei szerint évente lesz lábodi vidrabál a Petesmalmi Vidrapark javára .