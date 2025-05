Örökre lehalt az alkalmazás, soha többé nem lesz ilyen videóhívásod

14 évvel azután, hogy a Skype leváltotta a Windows Live Messenger alkalmazást most maga a Skype is megszűnik. A 2003 óta működő alkalmazást egy svéd, dán és észt fejlesztőkből álló csapat hoztak létre, s most úgy tűnik, 22 évvel később végleg el kell tőle búcsúznunk. Május 5-én leállítják a videóhívásra és üzenetküldésre alkalmas programot, véget ér egy korszak.

Jöhet a váltás, búcsúzik a Skype

Forrás: nki.gov.hu

Véget ér egy korszak – leállítják a Skype-ot

A Microsoft megerősítette, hogy a Skype szolgáltatás május 5-én megszűnik. A felhasználóknak valamivel több mint 60 nap áll rendelkezésükre, hogy exportálják fiókjaikat, vagy bejelentkezzenek az ingyenesen használható Teams alkalmazásba (a meglévő hitelesítő adataik használatával).

Nem árt tudni, hogy az átmeneti időszakban a Teams és a Skype felhasználói kölcsönösen indíthatnak hívásokat és cseveghetnek egymással. A Skype leállításával a Microsoft megszünteti a fizetős Skype funkciókat, köztük a Skype egyenleget és a hanghívásokat, melyek lehetővé tették a belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását.

Amit a Teams-ról tudni kell

Tudni kell, hogy a program lehetőséget biztosít a felhasználóknak ugyanazon alap funkciók használatára, mint korábban a Skype, például egyéni- vagy csoportos hívások indítása- fogadása, üzenetek küldése és fájlok megosztása. Ezenkívül olyan további funkciókat kínál, mint értekezletek lebonyolítása, naptárak kezelése, valamint a felhasználók ingyenesen hozhatnak létre csoportokat és csatlakozhatnak hozzájuk.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján számolt be egy olvasó észrevételéről, aki felvette a kapcsolatot a BleepingComputerrel, majd pedig megosztotta, hogy a Skype for Windows előnézeti verziójába való bejelentkezéskor található kódsorban a vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy váltsanak át Teams Free szolgáltatásra, ahová névjegyeik, hívásnaplójuk és üzeneteik automatikusan migrálásra kerülnek a fiókjukba való bejelentkezés után.

A Skype május 5-től nem elérhető, váltanod kell!

Forrás: hvg.hu

Azok a felhasználók, akik nem akarnak átváltani Teamsre, exportálhatják adataikat (csevegési előzményeiket, üzenetekben megosztott képeket). A BleepingComputer szerint ugyanazok a kódsorok szerepelnek a Skype for Mac verzióban is.

Búcsúzunk egy régi emléktől, de most valami új kezdődik, lássuk mit tud?!