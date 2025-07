Áldás duplázva: két ikerpár is született a kaposvári kórházban

A július 18. és 24. közötti időszak meglehetősen mozgalmas volt a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. Már jónéhány hete nem született annyi baba itt, mint ezekben a napokban.

Ennyi baba nem mostanában született.

Csaknem ugyanannyi kisfiú született, mint kislány, hiszen 13 fiú és 14 lány érkezett meg családja körébe. A legkisebb baba ezen a héten Bence volt, aki 2030 grammal született. A legnagyobb bébi Brájen Ferenc volt, ő 4 kilósan született. Két ikerpár is született ezen a héten Elizabet és Dominik valamint Marcell és Szófia.

Ezen a héten különösen változatos volt a szülők névválasztása. Nekünk különösen tetszett az Abigél, amely utónevet két baba is kapta, de a Szófia név is népszerű volt, ahogyan a Lotti, az Elizabet és a Brájen is.