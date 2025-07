A déli parton itt eheted a legfinomabb sült halat, három üzlet is bekerült a legjobbak közé

Habár az elmúlt években sokat tettek a Balatonnál dolgozó vendéglátóhelyek és turisztikai szakemberek azért, hogy a Balaton több legyen, mint hekk és bő zsírban sütött lángos összefonódott kombinációja, még mindig ez a két street food a legtipikusabb és leggyakrabban a tóval együtt emlegetett étel. Hekket szinte mindenütt lehet kapni, de igazán jó nem terem minden sarkon, csak a balatoni büfék kínálatát jól ismerők tudják, hogy melyik balatoni halsütőbe érdemes betérni egy jó, ropogós sült halra.

A Balaton legjobb balatoni halsütőjét keresték. Fotó: Steve Russell

Erről készült a minap egy ranglista, amelybe több balatoni halsütő is bekerült. Így a balatonszemesi András büfé is, ahol már világsztárok is ropogtattak kopoltyúst. Vincze Attila, üzletvezető szerint a siker titka az apró részletekben rejlik. – A megfelelő alapanyag fontos, és a precíziós elkészítés is, amire nagy hangsúlyt fektetünk, valamint a megfelelő sózás, fűszerezés. Nekünk van egy saját fejlesztésű fűszerkeverékünk, amit használunk már húsz éve, mondta Vincze Attila. – De olyan egyszerűnek tűnő dolgok is sokat nyomnak a latban, mint a tiszta olaj, hiszen igazán finom sült halat abban lehet készíteni.

– Fontos, hogy frissen kerüljön az asztalra az étel, úgy gondolom, hogy annál jobb nincs mint amit a sütőből kiveszünk és feltálalunk, tette hozzá.

Az egyik legkedveltebb déli parti halsütő üzletvezetője szerint, nincs könnyű dolguk a vendéglátósoknak, mert az alapanyagárak emelkednek, a költségek nőnek és a vendégek szerényebben költekeznek. Ennek ellenére teszik a dolgukat Balatonszemesen is, szemben azokkal a vállalkozásokkal, amelyek ebben a szezonban ki sem nyitottak, vagy éppen kinyitottak és azzal a lendülettel be is zártak.

S, habár vannak akik szerint drága a hekk a Balatonon, most is átlagosan 800-1000 forintért mérik tíz dekáját. Egy jól elkészített hekk menü - itallal és körettel - kijön ötezer forintból is, ha valaki finomat és minőségit szeretne enni. A Balaton legjobb halsütői listájába a déli partról még a zamárdi Patkó büfé, valamint a siófoki Sió Étterem és Halsütő került be.