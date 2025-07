Lőttek a tujáknak - ez a ciprus a kert megmentője

Minden kertbarátnak bosszantó, amikor a gondosan ápolt növényeik egyik pillanatról a másikra kipusztulnak. Sajnos manapság már az egykor oly népszerű tuják is erre a sorsra jutottak. De semmi pánik, van egy ciprusféle, ami jól viseli a forró nyarakat és télen is nagyszerűen érzi magát.

A ciprusfélék mutatósak, de mégis melyiket válasszuk? - Fotó: butterfly's dream / Forrás: Shutterstock

A szélsőséges időjárás, a forró nyarak és a kártevők is a tuják ellen dolgoznak. Nemcsak bosszantó, de költséges is folyamatosan kezelgetni szeretett növényeinket.

A forró nyarak és a légköri szárazság legyengítette a nyugati tujákat, főleg a smaragd tuját, ami szinte mindenhol megsemmisül előbb vagy utóbb. Először gombabetegségek támadják, de aztán jönnek a szívórovarok is. Elhal egy-egy ágrendszer és ezért is látható, hogy nagy foltokban száradnak a tuják.

- mondta Novák Szilvia, a kaposfői NR Kertészet tulajdonosa.

Az arizonai ciprus lesz a kert megmentője

A növény természetes élőhelye, a nevétől eltérően Mexikóban van, de az USA-ban, Arizona államban is szép számban előfordulnak. A szakértő kifejtette, hogy ennek megfelelően az arizonai ciprus kiválóan érzi magát a nagy hőségben, ugyanakkor attól sem kell tartanunk, hogy a téli hideg időjárás megtépázná a növényt.

Az egész kert csodásan fog pompázni tőlük. - Fotó: butterfly's dream / Forrás: Shutterstock

Az arizonai ciprus azoknak is kiváló választás lehet, akiknek nincs idejük naponta órákat tölteni a kertben. A kezdeti gondoskodás gyorsan kifizetődik és növényünk gyorsan nagyon erőssé és ellenállóvá fejlődik.

Tápanyagdús talajt kell neki biztosítani első körben. Nyilván ugyanúgy, mint a többi növénynél, fellazítjuk a földjét először, tápanyaggal dúsítjuk. A pangóvizet kerülni kell nála is, inkább szárazságbíró növény az arizonai ciprus. Egyébként egész évben ültethető konténeres növényként.

- folytatta a szakember.

Novák Szilvia hozzátette, hogy azért is remek választás az arizonai ciprus, mert sövényként is mutatós, ráadásul az illata is nagyon kellemes. Nem beszélve arról, hogy akár az egész kertünk egy impozáns kékes árnyalatban pompázhat a növény jóvoltából.