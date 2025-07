"Szerencséje van, ha csak a keze vagy a lába törik el" - így közlekedj a e-rolleresek mellett

A mai modern városkép már-már elképzelhetetlen a e-rolleren cikázó fiatalok nélkül. Ez egyrészt érthető, hiszen számos pozitívuma van a járműnek: könnyen és gyorsan oda tudnunk vele érni a kívánt helyre, nem kell megvásárolni saját rollerünket, olyan utcákba is behajthatunk vele, ahová személygépjárművel nem tudnánk, ráadásul mindezt környezetbarát módon tehetjük. Azonban, ha nem megfelelően használjuk az e-rollereket könnyen a kórházi ágyon köthetünk ki.

Hamarosan jöhet a szigorítás az e-rollerekre. - Fotó: Prostock-studio / Forrás: Shutterstock

A közösségi médiában vírusként terjednek az közlekedési szabálysértésekről készült videók. Ezek jelentős részét az e-rollereket vezető fiatalok okozzák. Sok esetben az autósok nincsenek felszülve arra, hogy a legkülönfélébb forgalmi helyzetekben egy rolleres kiszámíthatatlan manővereket fog végrehajtani.

Egy autós a gyalogos sebességéhez van szokva, nem tudja kiszámítani azt, ha a rolleres megy 40-nel és kibukkan egy bokor mögül. Képtelenség olyan gyorsan reagálni. Ezt sajnos a rolleresnek kellene megoldani.

- mondta Böröczi Csaba, a kaposvári Citrom Autósiskola iskolavezetője.

A szakember hozzátette, hogyha észleljük a körülöttünk közlekedő rollereket, akkor a megfelelő oldaltáv megtartásával és az előzékeny közlekedési mentalitással sokat tehetünk a balesetek elkerülése érdekében.

Az e-rolleresek felelőssége sem kisebb

Mint arról korábban már beszámoltunk, az új KRESZ tervezet nem fogja kímélni a rollereseket. Addig is fontos, hogy az ilyen módon közlekedők tisztában legyenek a KRESZ szabályaival, illetve a járművükre vonatkozó előírásokkal. Többen annak ellenére használnak 25 km/óra sebesség feletti e-rollereket, hogy azok a rendelet szerint segédmotoros kerékpárnak számítanak, így nemcsak vezetői engedély és biztosításhoz szükséges hozzájuk, de a bukósisak viselete is kötelező. Továbbá utast szállítani is tilos ezeken a járműveken, sajnos erre is rengeteg példát láthattunk már korábban.

Böröczi Csaba, oktató hangsúlyozta, hogy fontos már gyermekkorban hozzászoktatni a fiatalokat a közlekedési szabályokhoz. Ha a szülők a felelősségteljes, körültekintő közlekedésre nevelik gyermeküket, az sokat segíthet pár év múlva, amikor rááll egy elektromos-rollerre, vagy fiatal felnőttként próbálja megszerezni a jogosítványt.