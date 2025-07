Először felpuhul, aztán menet közben kész a baj – így eszi meg a forróság alólunk az autót

Nem éppen esztétikai kérdés a gumiabroncsok állapota, hiszen a hőségben az aszfalt is felforrósodik, ilyenkor az abroncsok is könnyebben felpuhulnak és nem mindegy, hogy ez a behatás milyen állapotban éri őket. A nyári hőség különösen nagy terhelést jelent a gumiabroncsok számára, hiszen a forró aszfalt és a megnövekedett üzemi hőmérséklet együttese jelentősen befolyásolja az abroncsok teljesítményét és élettartamát.

Jobb többször megézni a guminyomást, mintsem veszélybe sodorni magunkat és a közlekedőket.

Fotó: Henk Badenhorst

– Az alapvető, hogy jó állapotú guminak kell lennie az autón. Ha a gumi már eleve rossz vagy elhasznált, akkor jobban ki van téve a meghibásodás veszélyének, mondta kérdésünkre Nagy István, kaposvári gumiszerviz tulajdonos. Arra kell figyelni, hogy nyáron az aszfalt is nagyon felmelegszik. Ilyenkor sokan indulnak nyaralni, nagy súllyal megpakolva, autópályán pedig nagy sebességgel haladnak – ez komoly kihívás elé állítja a gumikat.

Fontos a légnyomás ellenőrzése, a mintázat mélységének, a gumi életkorának és általános állapotának vizsgálata. Minden gyártó megadja, hogy teljes terhelés mellett mekkora guminyomásra van szükség – ilyenkor ezt a nyomást kissé meg kell emelni. Ha ezek rendben vannak, akkor biztonságosabban közlekedhetünk, tette hozzá.

A gumi bánhatja a hőséget

Alacsony sebességnél a gumiabroncs alja a súly hatására behajlik, emiatt felmelegszik – akár 60-80°C-os üzemi hőmérséklet is kialakulhat. Ez városi közlekedés során nem jelent nagy kihívást, de ilyenkor is érdemes gyakrabban ellenőrizni a megfelelő guminyomást. Már csak azért is érdemes erre odafigyelni a szakember szerint, mert a magyar autósok hagynak még tartalékot a fejlődésre a gumiabroncsokkal kapcsolatban.

– Sokan ritkán ellenőrzik a guminyomást – előfordul, hogy két szezon között egyszer sem. Régebben a gumik gyorsabban eresztettek, mert nem voltak olyan jó minőségűek – látszott is rajtuk, hogy laposak, és fel kellett pumpálni őket. Most ilyen nincs, maximum a guminyomást ellenőrző rendszer jelez, mondta Nagy István.

Ha az autó jelez légnyomáscsökkenést, kétféle rendszer lehet benne. Az indirekt rendszer az ABS-en keresztül érzékeli a nyomáskülönbséget – ekkor valamelyik keréknél probléma van, nem feltétlenül teljesen leeresztett, de 20–25 százalékos nyomáscsökkenést már érzékel. Ez nemcsak defektet, hanem általános nyomáscsökkenést is jelez. A direkt rendszer esetén mind a négy kerékben van szenzor, és a műszerfalon külön-külön mutatja azok nyomását – ez ma már a leggyakoribb megoldás.

A hőség és az erős UV sugárzás kárt tehet az autóban, főleg ha folyamatosan erős napsugárzásnak van kitéve az autó műszerfala, a műanyag ugyanis károsodhat, ha 70-80 Celsius fölé emelkedik a hőmérséklet. Márpedig, amikor a hőmérséklet megközelíti a 40 Celsiust, a napon hagyott kocsi belsejében ennél könnyen lehet jóval több is. És ne feledjük, nem mindenkinek van lehetősége garázsba, tető alá állni autójával.