Furcsa ízű a kóla – lerántották a leplet a gyártók féltve őrzött titkáról

Sokan érzékelnek különbséget a kóla ízében attól függően, hogy dobozból, műanyag- vagy üvegpalackból, illetve üveg vagy papírpohárból isszák – és nem is tévednek nagyot! Bár a gyártók szerint minden csomagolás ugyanolyan összetételű, a fogyasztási élmény mégis eltérhet. És el is tér, ezt támasztották alá azok a kaposváriak, akiket a témáról kérdeztünk.

Nem mindegy mibe van töltve a kóla. Fotó: Cavan Images

– Egészen más íze van a kólának, ha üvegből, vagy papírpohárból iszom, ha pedig fémdobozból, akkor megint egy másik utóíze van, mondta kérdésünkre Budai Hanna. A fiatal lány azt is elárulta: ő maga elsősorban hagyományos üvegpohárból szereti fogyasztani az üdítőket.

Ez pedig nem véletlen és puszta kémia! A csomagolásban megbújó ital ugyanis kölcsönhatásba lép az anyaggal, ami körülveszi. A dobozos kóla esetében az alumínium belső felületét vízbázisú polimerrel vonják be, hogy megakadályozzák a fémes íz kialakulását, és megóvják a csomagolást a korróziótól. Ez a réteg azonban arra is képes, hogy tompítsa az ital ízét. Ráadásul sokan a doboz száján éreznek fémes ízt, ami azért fordulhat elő, mert ott nincs ilyen bevonat.

Ez az igazi kóla íz!

A műanyagpalack más okból torzíthatja az ízélményt: a belső bevonatában található acetaldehid enyhén módosítja a kóla ízét. Ráadásul a műanyag porózusabb, így a szén-dioxid könnyebben elillan belőle, ami miatt az ital kevésbé tűnhet frissnek vagy szénsavasnak. Ha a lehető legvalósághűbb ízt szeretnénk megtapasztalni, érdemes az üvegpalackos változatot választani. Már, ha éppenséggel létezik ilyen, ugyanis a jelenleg forgalomban lévő italok többsége vagy fém vagy műanyag csomagolásban kerül piacra. Pedig a valódi üveg nem tartalmaz semmilyen belső bevonatot, így nem ad hozzá és nem is vesz el az ízből semmit, emiatt sokan ezt tartják a „legtisztább” kólaélménynek.

Az ízérzékelést azonban nemcsak a csomagolás befolyásolja. Számít az is, milyen hőmérsékleten és mennyi ideig tárolják az italt, valamint az is, mennyire érzékeny a fogyasztó az ízbeli különbségekre. Vannak, akik számára teljesen mindegy, miből isszák, mások viszont határozottan preferálnak egy-egy csomagolást. Tudományos vizsgálatok is megerősítik, hogy a különbség nem csupán fizikai, hanem pszichológiai is lehet.