Szereted, ha cukros...? Az erekciót és az orgazmust is hazavágja, ha túl édes az élet

Ha meghalljuk a „cukor” szót, legtöbben egy szelet tortára vagy egy gombóc fagyira gondolunk. Arra viszont kevesen, hogy ez az édes élvezet a szexuális életünket is tönkreteheti.

A szexuális életünket is befolyásolja, ha egészségtelenül élünk. Forrás: MW

A túlzott cukorfogyasztás nemcsak az alakunkat, hanem a hormonháztartásunkat is felborítja. Férfiaknál csökkenti a tesztoszteronszintet, ami a vágyat és az energiaszintet is lerontja. Emellett károsítja az ereket és idegeket, amelyek az erekcióhoz szükségesek. Nőknél hormonális zavarokat és vérkeringési problémákat okozhat, ami hüvelyszárazsághoz, fájdalmas együttléthez vagy orgazmuszavarhoz vezethet.

A vércukorszint tehát nemcsak a cukorbetegek ügye. Az Amerikai Diabétesz Társaság szerint már a 100 mg/dL feletti éhomi érték is figyelmeztető jel lehet. A legmegbízhatóbb mérés az A1c vizsgálat, amely 2-3 hónapra visszamenőleg mutatja meg az átlagos vércukorszintet – és ezzel együtt a szexuális egészség kockázatait is.

A GLP-1 injekciók valóban sokaknak segítenek, de nem árt a gyökereknél is keresni a megoldást. Ezt javasolja az általunk megkérdezett kaposvári dietetikus is. – Egy egészséges ember szervezete képes a vércukorszintet normál határok között tartani, még cukorfogyasztás esetén is. A probléma ott kezdődik, amikor valaki túl sok cukrot visz be – különösen akkor, ha nem is tud róla, hogy cukorbeteg, vagy egyszerűen nem törődik vele. Ilyenkor a tartósan magas vércukorszint károsítja az ereket, különösen a kisereket, ami a szem, a vese és a szív körüli erek működését is veszélyezteti, mondta Vass Bence.

A közös mozgás is jót tesz. Fotó: Drazen Zigic

A mozgás szexi

A rendszeres mozgás, az egészséges étrend, a minőségi alvás és a stressz csökkentése mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne csak a vércukor, hanem a vágy is rendben legyen. – Aki szeretné csökkenteni a cukorfogyasztását, édesíthet természetes módon is: például gyümölcsökkel, mazsolával vagy datolyával, sorolta a jó alternatívákat Vass Bence, kaposvári dietetikus. Ezeket, ha egy kis vízben beáztatjuk, könnyen turmixolhatók, és kiválóan használhatók süteményekhez, kásákhoz, müzlikhez. A mazsolában is van cukor, de az nem hozzáadott, ráadásul rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Gyerekeknek gyakran javaslom, hogy banánt nyomkodjanak szét, és azzal édesítsék a tésztát – ez természetes és egészséges megoldás, tette hozzá.

Egy egészséges embernek nem kell teljesen kizárnia a cukrot az étrendjéből, de az egyszerű cukrok – mint a kristálycukor, méz, szirup – napi energiabevitelének legfeljebb 10 százalékát tehetik ki. Cukorbetegség esetén viszont még a mézet sem javaslja a szakember.

Persze azt is kiemelte, hogy a testmozgás különösen fontos a jó vércukorszint fenntartásában. – A legegyszerűbb módszer a vércukorszint alacsonyan tartására a hozzáadott cukor, édességek, üdítők és sütemények korlátozása. Az emelkedő vércukorszint az esetek 90 százalékában túlsúllyal függ össze – már 5–10 százalékos testsúlycsökkentés is látványos javulást hozhat. Ezt akár sétával is el lehet kezdeni.

Minden testmozgás előnyös, de cukorbetegeknek és inzulinrezisztenseknek napi legalább fél óra mozgás elengedhetetlen, különben nehéz stabilizálni a vércukorszintet, húzta alá a kaposvári dietetikus.