Az alkohol rabja - ez történik a testeddel, ha a függőség irányít

Köztudott az alkoholról, hogy nincs jótékony hatása. Negatív viszont annál inkább: egészségromláshoz vezet, ráadásul a már meglévő betegségek kockázatát is növeli. Mégis napról-napra emberek millió fogyasztanak alkoholtartalmú italokat.

A alkoholfüggőség kezelésében a felismerés a legfontosabb. - Forrás: Shutterstock

2019-ben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a 15 éves és annál idősebb magyar férfiak 9,3%-át, míg a nők 1,5%-át tekinthettük nagyivónak. Számos honfitársunk küzd alkoholfüggőséggel, viszont azt közülük nagyon kevesen tudják, hogy mikor vált a hétvégi italozás káros szenvedéllyé.

Hogyan hat az alkohol a testünkre?

Az emberi test egy idő után hozzászokik azokhoz az ingerekhez, amelyek érik, ezért az alkohollal szemben is nagyon gyorsan kialakul egyfajta tolerancia, ami azt eredményezheti, hogy a korábban soknak tűnő mennyiség egy idő után nem tudja kiváltani ugyanazt a hatást. Emellett az idáig vezető út során is megannyi káros nyomot hagy a testünkön. A szájüreg, a nyelőcső, a gyomornyálkahártya mind károsodik az alkoholfogyasztás következtében, ugyanígy a szívre és a májra is veszélyt jelent.

Ezzel párhuzamosan az absztinencia, azaz a káros szenvedély elhagyása pozitív hatással van az emberi szervezetre. Már rövid idő után is javul az alkoholfüggők agyműködése és erősödik az immunrendszerük.

A neheze csak ezután jön, hiszen az absztinenciát fenn is kell tartani, ami azért nehéz, hiszen a mindennapjainkban teljes mértékben benne van az alkoholfogyasztás a szociális helyzetekben.

- mondta Dr. Osváth Péter, addiktológus a bama.hu megkeresésére.

Az erről szóló teljes cikk szintén a bama.hu oldalon olvasható.