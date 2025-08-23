augusztus 23., szombat

Kimaradás

1 órája

Figyelem! Órákon keresztül áramszünet lesz ezen a somogyi településen

A leállás a tervek szerint három órán keresztül tart. A tervezett áramszünet 1 transzformátort és 93 somogyi ügyfelet érint.

Sonline.hu

Az E.ON hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást, hogy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében tervezett áramszünetre kell számítaniuk egy somogyi település lakóinak hétfőn. A leállás három órán keresztül, reggel 9:00-tól 12:00-ig tart majd.

A villamos hálózat karbantartása miatt lesz áramszünet.
Fotó: Shironagasukujira / Forrás:  Shutterstock

Melyik somogyi településen lesz áramszünet?

Tervezett áramszünet lesz Balatonlellén hétfőn. 

Hálózatunk folyamatos karbantartásának és fejlesztésének célja, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásunkat még megbízhatóbbá és biztonságosabbá tegyük. Sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tudjuk végezni, vannak azonban olyan munkák, ahol ez nem megoldható. Vannak alkalmak, amikor elengedhetetlen kikapcsolni az elektromos vezetékeket és kábeleket, ezzel védve dolgozóink biztonságát a javítás ideje alatt.

- írja hivatalos oldalán az E.ON.

Balatonlelle érintett területei:

  • Szélső utca HRSZ:2802/86
  • Szélső utca HRSZ:2802/87
  • Szélső utca HRSZ:2802/95
  • Szélső utca 2 - 20
  • Szélső utca 1 - 27
  • Munkácsy utca 119
  • Úszó utca 68 - 112
  • Úszó utca 81 - 131

Az E.On arra kéri a lakosságot, amennyiben a jelzett időszak után is problémát tapasztalnak, forduljanak az ügyfélszolgálathoz.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
