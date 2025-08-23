1 órája
Figyelem! Órákon keresztül áramszünet lesz ezen a somogyi településen
A leállás a tervek szerint három órán keresztül tart. A tervezett áramszünet 1 transzformátort és 93 somogyi ügyfelet érint.
Az E.ON hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást, hogy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében tervezett áramszünetre kell számítaniuk egy somogyi település lakóinak hétfőn. A leállás három órán keresztül, reggel 9:00-tól 12:00-ig tart majd.
Melyik somogyi településen lesz áramszünet?
Tervezett áramszünet lesz Balatonlellén hétfőn.
Hálózatunk folyamatos karbantartásának és fejlesztésének célja, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásunkat még megbízhatóbbá és biztonságosabbá tegyük. Sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tudjuk végezni, vannak azonban olyan munkák, ahol ez nem megoldható. Vannak alkalmak, amikor elengedhetetlen kikapcsolni az elektromos vezetékeket és kábeleket, ezzel védve dolgozóink biztonságát a javítás ideje alatt.
- írja hivatalos oldalán az E.ON.
Balatonlelle érintett területei:
- Szélső utca HRSZ:2802/86
- Szélső utca HRSZ:2802/87
- Szélső utca HRSZ:2802/95
- Szélső utca 2 - 20
- Szélső utca 1 - 27
- Munkácsy utca 119
- Úszó utca 68 - 112
- Úszó utca 81 - 131
Az E.On arra kéri a lakosságot, amennyiben a jelzett időszak után is problémát tapasztalnak, forduljanak az ügyfélszolgálathoz.