Figyelem! Órákon keresztül áramszünet lesz ezen a somogyi településen

Hálózatunk folyamatos karbantartásának és fejlesztésének célja, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásunkat még megbízhatóbbá és biztonságosabbá tegyük. Sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tudjuk végezni, vannak azonban olyan munkák, ahol ez nem megoldható. Vannak alkalmak, amikor elengedhetetlen kikapcsolni az elektromos vezetékeket és kábeleket, ezzel védve dolgozóink biztonságát a javítás ideje alatt.