Jó csere volt, egy Simsonnal fizetett a BMW-ért

Szebb időket is megéltek azok a járgányok, amelyek Punik László birtokán várakoznak. Az ember azt hihetné, ezek az autócsodák már megszolgálták az árukat, és csak az enyészet vár rájuk, de ez közel sincs így. Közkedvelt német tiszti autók a második világháború idejéből, Maléter Pál Dodge-dzsa, de régi tűzoltóautó és a tízes évekből való motor is csak arra vár, hogy újra régi pompájában ékeskedjen. De a végtelennek tűnő raktárkészlet darabjai között lapul Kádár János egykori titkársági Mercedese, valamint Grósz Károlyé is.

Autócsodák a betonon: a világháborús verdák különösen szíve csücskei

Fotó: Lang Róbert

Punik László egészen különleges darabokhoz jutott hozzá és ehhez csak az kellett, hogy pár hasonlóan elszánt gyűjtő szóljon neki, hogy eladóvá váltak az első ránézésre nem is annyira különleges kocsik. Az tudja csak igazán értékelni ezeket a sokat látott autókat, aki már párat összerakott.

– Egy ilyen kocsi összerakása meglehetősen hosszú idő, van, hogy négy autó darabjaiból rakunk össze egy újat. Szerencsére a fiamat is érdekli ez a dolog, most többek között egy BMW-n dolgozunk közösen, mesélte a Somogyi Veteránjármű Egyesület tiszteletbeli elnöke.

Ezt a kocsit majdnem felgyújtották, de Punik László megmentette

Fotó: Lang Róbert

– Úgy csináljuk, hogy mindig azon a kocsin dolgozunk, amihez van épp alkatrész, de ha nagyon nem találunk hozzá, akkor magunk gyártjuk le, magyarázta Punik László és közben egy másik helyszínre kísért minket. Ott is igazi autócsodák sorakoztak: egy Porsche, egy Trabant, és egy BMW, ami majdnem a lángok martalékává vált.

– Ez a kocsi egy régi pajtában volt, szemét alatt, egykoron a németek használták a háborúban. Ahogyan itt hagyták, úgy volt ott a lomok alatt. Fel akarták gyújtani a pajtát, hogy aztán abból majd kinyerjék a téglát. De észrevették a kocsit, amit eladtak nekem, akkoriban egy Simsonnal fizettem érte, felújítva akár több tízmillió forintot is ér, mutatott a régi BMW-re immár újdonsült tulajdonosa.

A családban apáról fiúra száll a gépek szeretete

Fotó: Lang Róbert

Punik László gyakorlatilag az anyatejjel szívta magába a veteránjárművek szeretetét, hiszen gyerekkora óta lenyűgözik a masinák.

– A családi címerünk 1209-ből származik, amelyben fogaskerék látható, de a felmenőim között van az egykori pannonhalmi főapát is, aki Jedlik Ányos barátja volt. Ő találta fel a dinamót, a rokonom pedig tökéletesítette azt, magyarázta a kiskorpádi veteránautó gyűjtő. A nagymamám nagybátyja volt ő, aki feltalálta az első kábelgyártó gépsort, mert le kellett szigetelni a kábeleket, ahhoz hogy a dinamó megfelelően működjön, folytatta a családi történetet, amelyből kiderült, hogy a műszaki érdeklődés ettől kezdve apáról fiúra szállt.

Autócsodák múzeuma

A kaposvári Technik Piknik főszervezője egykor édesapjával sokat járt múzeumokba, nagybátyja előbb repülőgép szerelő volt, de nagyapja is az autók szerelmese volt, s ahogy már mesélte büszkén; fia is ezt az utat követi.

– Szeretnék egy műszaki, technikai értéktárat létrehozni, ebben támogat a feleségem és persze a fiam is nagyon sokat segít. Már megvan az épület, amit felújítunk és itt szeretném kiállítani a járműveket, a mezőgazdasági gépeket, de vannak mindenféle szerszámaim, igazi relikviák, amelyek szeretném, ha nem merülnének feledésbe – mondta Punik László. Ez egy hosszabb lélegzetvételű munka, de azt mondta, megéri a fáradtságot. Nagyon sokan érdeklődnek a régi gépek iránt, sokszor az is előfordul, hogy megállnak a telkénél és idegenvezetést kérnek tőle a letűnt korok járgányai között.