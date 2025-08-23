Zora a legnagyobb, Zafira a legkisebb baba Kaposváron

Huszonnégy csöppség látta meg a napvilágot az elmúlt napokban a kaposvári kórházban, csak az államalapítás ünnepén nem született senki, de azon kívül minden nap nagy volt sürgés-forgás a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. Augusztus 15. és 21. között tizenkét kisfiú és ugyanennyi kislány született Kaposváron. A legnagyobb baba Zora volt, aki 4150 grammosan látta meg a napvilágot. Legkisebb bébi pedig Zafira volt, ő 2230 grammos születési súllyal érkezett meg családja körébe.

Ennyi baba született ezen a héten.

Sok a gyönyörű nevű baba

Sok különleges név szerepel az eheti újszülöttek listájában, így például a már említett Zora nevű kislány is egy gyönyörű, ám nagyon ritka névvel büszkélkedhet. De született egy Lenke Léda, Elíz Mia, Irina Karin és egy Zafira is. A Szófia népszerű keresztnév volt ezen a héten, két kislány is ezt a keresztnevet kapta, s mindegyikük szülei választottak egy másikat is mellé, egyikük az Elena, másikuk a Larissza utónevet kapta.

Fiúk között még ennél is változatosabb volt a kép, mert most különösen sok volt a hétköznapitól eltérő csengésű keresztnév. Ide sorolnánk a Lariont, amely egy görög-latin eredetű férfinév, de a Sámuel Ászlán kombinációt sem gyakran látjuk az újszülöttek heti listájában. Utóbbi egy török-perzsa férfinév, amely - csengéséből könnyen kikövetkeztethető, hogy - azt jelenti, oroszlán. Rendkívül ritka francia eredetű férfinév a Dion, de a Timon is, amely görög eredetű. De ősi magyar név az Előd, amely utónevet egy kisbaba kapta, s továbbra is töretlen a József népszerűsége, amely ezen a héten ismét felbukkant a listában.