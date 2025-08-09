Ettől a retró desszerttől te is gyereknek érzed magad újra!

A retró desszerteknek van egyfajta megmagyarázhatatlan varázsuk, ami tán az egyszerűségükben, tán az összehasonlíthatatlan, megannyi emléket ébresztő ízükben rejlik. Sokaknak ilyen a zserbó, vagy a darálós keksz, netán a nagyi legendás krumplis pogácsája. Némelyeknek a a banánhajó is ilyen. Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója egy videóban mutatta meg, hogy ebből az egyszerű édességből, hogyan csinálhatunk mutatós, nyári desszertet.

Gyerekkorunk íze: a banánhajó. Forrás: Mindmegette.hu/Móricz István

A banánhajó hozzávalói 4 személyre:

2-3 ek. barnacukor

4 db banán

30 dkg málna (lehet fagyasztott, pár szemet hagyjunk meg a dekoráláshoz)

1 ek. porcukor

50 dkg vanília fagylalt

6-8 dkg pirított mogyoró

1 dl csoki öntett

tejszínhab

Elkészítés:

A klasszikus banánhajót, vagy eredeti nevén banana splitet, egy fiatal gyógyszerész gyakornok, David Evans Strickler készítette el először 1904-ben Pennsylvaniában. A desszert villámgyorsan népszerű lett, és terjedt el szerte a világban, Magyarországon azonban csak az 1980-as, 90-es években került be a cukrászdák kínálatába. Persze azt mindenki felismerte, hogy ehhez a desszerthez nem szükséges cukrász képesítés, így hamar otthon is kedvenccé vált.

A klasszikus változat alapja egy hosszában kettévágott banán, amelyet három gombóc fagylalttal – általában vanília, eper és csokoládé – raknak meg. Erre jön a tejszínhab, a csokoládé- vagy eperöntet, némi darált dió vagy mogyoró, színes cukordara, és végül a koktélcseresznye a tetején.

A banánhajóra persze pakolhatsz bármit, ami jól esik és az önteteket, gyümölcsöket is úgy variálod, ahogyan szeretnéd. Bár ez az édesség nem a fogyókúrázók barátja, de egy nyári kerti partyn ők is nehezen mondanak nemet erre a látványos desszertre.