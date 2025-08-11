augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobb felkészülni

2 órája

Többórás banki leállás jön - rengeteg ügyfelet érint

Címkék#online fizetés#netbank#CIB Bank

Augusztus 14-én este több digitális banki szolgáltatás is szünetel karbantartás miatt – érinti a netbankot, mobilbankot, sőt az online vásárlásokat is.

Sonline.hu

A CIB Bank hivatalos tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én 22:00 órától egészen augusztus 15. reggel 5:00 óráig tervezett karbantartást hajtanak végre az informatikai rendszereken. A banki leállás ideje alatt több digitális szolgáltatás is teljesen elérhetetlenné válik, ideértve a netbankot, a mobilalkalmazást és más digitális felületeket.

Nagyon sok ügyfelet érint a banki leállás.
Nagyon sok ügyfelet érint a banki leállás. - Fotó: good render / Forrás:  Shutterstock

Pontosan mit tartalmaz a banki leállás?

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

- írja hivatalos oldalán a CIB Bank.

A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy időzítsék fontos pénzügyi tranzakcióikat a karbantartási időszakon kívülre, különösen, ha online vásárlást vagy nagyobb utalást terveznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu