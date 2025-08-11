2 órája
Többórás banki leállás jön - rengeteg ügyfelet érint
Augusztus 14-én este több digitális banki szolgáltatás is szünetel karbantartás miatt – érinti a netbankot, mobilbankot, sőt az online vásárlásokat is.
A CIB Bank hivatalos tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én 22:00 órától egészen augusztus 15. reggel 5:00 óráig tervezett karbantartást hajtanak végre az informatikai rendszereken. A banki leállás ideje alatt több digitális szolgáltatás is teljesen elérhetetlenné válik, ideértve a netbankot, a mobilalkalmazást és más digitális felületeket.
Pontosan mit tartalmaz a banki leállás?
- A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
- Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
- A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
- írja hivatalos oldalán a CIB Bank.
A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy időzítsék fontos pénzügyi tranzakcióikat a karbantartási időszakon kívülre, különösen, ha online vásárlást vagy nagyobb utalást terveznek.