Többórás banki leállás jön - rengeteg ügyfelet érint

A CIB Bank hivatalos tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én 22:00 órától egészen augusztus 15. reggel 5:00 óráig tervezett karbantartást hajtanak végre az informatikai rendszereken. A banki leállás ideje alatt több digitális szolgáltatás is teljesen elérhetetlenné válik, ideértve a netbankot, a mobilalkalmazást és más digitális felületeket.

Nagyon sok ügyfelet érint a banki leállás. - Fotó: good render / Forrás: Shutterstock

Pontosan mit tartalmaz a banki leállás?

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

- írja hivatalos oldalán a CIB Bank.

A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy időzítsék fontos pénzügyi tranzakcióikat a karbantartási időszakon kívülre, különösen, ha online vásárlást vagy nagyobb utalást terveznek.