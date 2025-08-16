2 órája
Sütnél valamit? összeszedtük a legjobb bögréssütik receptjeit
Megújult hétvégi receptajánló rovatunkban ezúttal villámgyors bögrés sütik receptjeivel kápráztatjuk el olvasóinkat. Mutatunk pár receptet arra az esetre, ha instant édes élményekre vágysz és kéznél van egy mikrohullámú sütő és egy bögre.
A bögréssüti-receptek nemcsak gyorsan és egyszerűen összedobhatók, de isteni finomak is! A legjobb pedig, hogy még a konyhai mérleget sem kell elővennünk az elkészítésükhöz elég egy bögre.
Mérleg helyett bögre
A következő sütikben az a csodálatos, hogy mindössze egyetlen bögre segítségével ki tudjuk mérni a hozzávalókat - vagy eleve abban tudjuk elkészíteni magát a desszertet. A bögre mérő- és sütőeszköznek is tökéletes, sokat könnyít az édességek elkészítésén. Mutatjuk a legtutibb bögréssüti-recepteket!
Segítségül a receptekhez: 1 bögre minden esetben nagyjából 2,5 deciliter mennyiséget jelöl.
Bögrés-mikrós sütemény 3 perc alatt
Egy 3 dl-es bögréhez:
4 ek liszt
2 csapott evőkanál cukor
1 késhegynyi sütőpor
2 ek kakaópor
1 db tojás
2 ek olaj
2 ek tej
Elkészítés
A bögrés-mikrós sütemény tésztájához egy bögrébe belekanalazzuk a lisztet, a cukrot, a sütőport és a kakaóport, majd alaposan összekeverjük.
Hozzáadjuk a tojást, az olajat és a tejet, és kanállal alaposan összekeverjük az egészet.
A bögrét a mikrohullámú sütőbe tesszük, majd beállítjuk a sütőt a legmagasabb fokozatra (900), az időszabályozót pedig 3 percre. Kb. 1 perc alatt szépen megemelkedik a tészta, de semmi esetre se vegyük ki hamarabb. Ha megállt a mikró, hagyjuk bent még 30 másodpercig a sütit, és csak azután vegyük ki.
Tányérra boríthatjuk, félbevághatjuk és megtölthetjük, de a bögréből kikanalazva is fogyaszthatjuk ezt az egyszerű és finom sütit.
Bögrés mákos kevert sütemény
A süteményhez:
4 db tojás
1 bögre kefir
1 bögre cukor
2 bögre liszt (+ a tepsihez)
1 bögre vaj (+ a tepsihez)
1 bögre darált mák
1 csomag sütőpor
1 db citrom reszelt héja
A tetejére:
3 dl habtejszín
1 tk darált mák
Elkészítés:
A bögrés mákos kevert sütemény tésztájához a tojást, a kefirt és a cukrot egy tálba öntjük, és jól összekeverjük.
Hozzáadjuk a lisztet, az olvasztott vajat, a darált mákot és a sütőport is. Minden felsorolt hozzávalót egyesével keverünk a tésztába. A végén simára keverjük. Végül hozzáadjuk a reszelt citromhéjat is.
Kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük a mákos kevert tésztát, és 175 fokra előmelegített sütőbe toljuk. 25-30 percig sütjük, majd, ha a tűpróba sikerült, kivesszük a sütőből, egy rácsra borítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.
A hidegen tartott habtejszínt jéghideg habverővel felverjük, majd, amikor már majdnem kész, hozzáadjuk a darált mákot. A mákos tejszínhabot egyenletesen a teljesen kihűlt piskóta tetejére kenjük. Reszelt citromhéjjal díszítve és kockákra vágva tálaljuk.
Nézzétek meg videón, milyen egyszerű elkészíteni a bögrés kevert mákos sütit