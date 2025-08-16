Sütnél valamit? összeszedtük a legjobb bögréssütik receptjeit

A bögréssüti-receptek nemcsak gyorsan és egyszerűen összedobhatók, de isteni finomak is! A legjobb pedig, hogy még a konyhai mérleget sem kell elővennünk az elkészítésükhöz elég egy bögre.

Insant élvezet egy bögre és pár hozzávaló segítségével. Forrás: Mindmegette.hu

Mérleg helyett bögre

A következő sütikben az a csodálatos, hogy mindössze egyetlen bögre segítségével ki tudjuk mérni a hozzávalókat - vagy eleve abban tudjuk elkészíteni magát a desszertet. A bögre mérő- és sütőeszköznek is tökéletes, sokat könnyít az édességek elkészítésén. Mutatjuk a legtutibb bögréssüti-recepteket!

Segítségül a receptekhez: 1 bögre minden esetben nagyjából 2,5 deciliter mennyiséget jelöl.

3 perces banános süti

Kakakós bögrés torta

Gluténmentes bögrés kevert

Bögrés-mikrós sütemény 3 perc alatt

Egy 3 dl-es bögréhez:

4 ek liszt

2 csapott evőkanál cukor

1 késhegynyi sütőpor

2 ek kakaópor

1 db tojás

2 ek olaj

2 ek tej

Elkészítés

A bögrés-mikrós sütemény tésztájához egy bögrébe belekanalazzuk a lisztet, a cukrot, a sütőport és a kakaóport, majd alaposan összekeverjük.

Hozzáadjuk a tojást, az olajat és a tejet, és kanállal alaposan összekeverjük az egészet.

A bögrét a mikrohullámú sütőbe tesszük, majd beállítjuk a sütőt a legmagasabb fokozatra (900), az időszabályozót pedig 3 percre. Kb. 1 perc alatt szépen megemelkedik a tészta, de semmi esetre se vegyük ki hamarabb. Ha megállt a mikró, hagyjuk bent még 30 másodpercig a sütit, és csak azután vegyük ki.

Tányérra boríthatjuk, félbevághatjuk és megtölthetjük, de a bögréből kikanalazva is fogyaszthatjuk ezt az egyszerű és finom sütit.

Bögrés mákos kevert sütemény

A süteményhez:

4 db tojás

1 bögre kefir

1 bögre cukor

2 bögre liszt (+ a tepsihez)

1 bögre vaj (+ a tepsihez)

1 bögre darált mák

1 csomag sütőpor

1 db citrom reszelt héja

A tetejére:

3 dl habtejszín

1 tk darált mák

Elkészítés:

A bögrés mákos kevert sütemény tésztájához a tojást, a kefirt és a cukrot egy tálba öntjük, és jól összekeverjük.

Hozzáadjuk a lisztet, az olvasztott vajat, a darált mákot és a sütőport is. Minden felsorolt hozzávalót egyesével keverünk a tésztába. A végén simára keverjük. Végül hozzáadjuk a reszelt citromhéjat is.

Kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük a mákos kevert tésztát, és 175 fokra előmelegített sütőbe toljuk. 25-30 percig sütjük, majd, ha a tűpróba sikerült, kivesszük a sütőből, egy rácsra borítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.

A hidegen tartott habtejszínt jéghideg habverővel felverjük, majd, amikor már majdnem kész, hozzáadjuk a darált mákot. A mákos tejszínhabot egyenletesen a teljesen kihűlt piskóta tetejére kenjük. Reszelt citromhéjjal díszítve és kockákra vágva tálaljuk.

Nézzétek meg videón, milyen egyszerű elkészíteni a bögrés kevert mákos sütit