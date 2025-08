A boldogságért menni kell, nem otthon gubbasztani

A nem reprezentatív, 301 fős mintán végzett felmérésben azt vizsgálta, mennyi időt töltenek az emberek az általuk kedvelt tevékenységekkel. Azok, akik heti több alkalommal is foglalkoztak ilyen elfoglaltságokkal, mentálhigiénés mutatóikban egyértelműen jobb eredményeket értek el.

– Egyre többen kezdik felismerni ennek fontosságát. A különböző médiumokban is egyre gyakrabban halljuk, hogy fontos magunkkal foglalkozni – még ha nem is tud ezzel mindenki azonosulni. Pozitív tendencia, hogy például a Z generáció számára már nem a munka az elsődleges, hanem a magánélet és a munka egyensúlya. Előtérbe kerülnek azok a tevékenységek, amelyek a saját jóllétüket szolgálják. Ez szemben áll az X generációval, akik gyakran hazaviszik a munkát és a vele járó stresszt is, osztotta meg tapasztalatait Szigeti Mónika.