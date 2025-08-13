augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kevés a munka vele

43 perce

Nébih-vizsgálat: egyáltalán nem véletlen, hogy rengeteg cukkíni terem Somogyban

Címkék#termékteszt#Somogy vármegyében#Csákány#cukkini nébih#község#polgármester

Már eleink is tudták, hogy a cukkini az a zöldség, amely szinte magától terem. A legkevesebb fizikai munkával is bőven kerülhet az asztalunkra belőle. A Nébih Szupermenta terméktesztjén is meglepően jól teljesítettek a cukkini vetőmagok.

Nébih-vizsgálat: egyáltalán nem véletlen, hogy rengeteg cukkíni terem Somogyban

A csákányi önkormányzati kertben rendkívüli cukkini terméssel ajándékozta meg a helyieket.

Fotó: Horváth László Arnold

Sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően a nyári időszak egyik népszerű zöldsége a cukkini, ezért a veteményesben is gyakran helyet kap. A kertészkedők többfajta cukkini vetőmagja közül választhatnak: a sötétzöld színű, hengeres formájú mellett világos csíkozásút vagy sárga héjút, de akár gömbölyű cukkinit is termeszthetnek. A nyár végi időszakban jól tudják azok, akik veteményesében aktív termelés zajlik, hogy szinte minden nap kerül a tányérra cukkini, valamilyen formában. Egészséges és tápanyagokban dús, bár valljuk be, néha örülünk, ha vége a szezonnak. Termékeny és hálás kerti növény, ám ez korántsem jelenti azt, hogy minden évben számíthatunk a bőséges termésre. Somogyban az idén sem panaszkodhatnak.

Cukkini Somogyban
Már eleink is tudták, hogy a cukkini az a zöldség, amely szinte magától terem.
Fotó: Vendel Lajos

A Nébih terméktesztje szerint nincs gond a cukkini vetőmagokkal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei idén cukkinivetőmagokat vizsgáltak a Szupermenta program nyári terméktesztjén. A szakértők ellenőrizték a cukkinivetőmagok csomagolásán a kötelező jelölések és az alapvető termékinformációk meglétét, így például a fajta és a származás feltüntetését, valamint a főbb minőségi mutatókat – a csírázóképességet és a tisztaságot –, sőt virológiai vizsgálatra is sor került. Az elkészült eredmények szerint, a vetőmagok minőségével alapvetően nincs probléma. Mindössze egyetlen esetben találtak hibát, amely miatt a hatósági felügyelők figyelmeztették az érintett forgalmazót és felszólították a még raktáron lévő tétel megsemmisítésére.

A csákányi önkormányzati kert rendkívüli cukkiniterméssel ajándékozta meg a helyieket.
Fotó: Horváth László Arnold

Somogyban kiváló az idei termés, a csákányi önkormányzat még cukkini vásárt is szervezett

Somogy vármegyében bőséges a cukkiniszüret: Csákány község polgármestere, Horváth László Arnold, kiemelkedőnek nevezte az idei cukkini szezont. Tavasszal az önkormányzati kertben, próbaképpen vetettünk cukkinit. Leginkább eperrel foglalkozunk itt, de most kipróbáltuk a cukkinit is. Meglepően bő termés született, amit meghirdettünk a lakosság számára és gyorsan el is fogyott. Kedvet kaptunk, és másodvetésben is ültettünk cukkini magokat június végén. Ami vetőmagot kaptunk a takarmányboltban, így a szezon kellős közepén, azt használtuk. Így lett sárga, zöld, csíkos, mindenféle cukkinink. És ez a vetés még annál is több hozamot produkált, mint az első! Nálunk szerencsére hihetetlen jó minőségű a termőföld, és el kell mondanom, hogy mi egyáltalán nem öntözünk. Valójában csak elvetettük a magot, a természet tette a dolgát és megajándékozott minket. 

A somogyi gazdák szerint a kedvező csapadékeloszlás, a meleg nyári idő és a jó minőségű talaj együtt eredményezte a bőséges hozamot. A piacokon szokás szerint hegyekben áll a friss, zsenge cukkini, amelyből már most sokan készítik a télire szánt befőtteket és savanyúságokat.

Bár a vetőmagok minősége a vizsgálatok alapján rendben volt, a cukkini érzékenyen reagál a környezeti hatásokra. Vagyis a változó időjárási feltételeknek megfelelően, rugalmasan kell alakítani a növény termesztési feltételeit a jövőben is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu