Nébih-vizsgálat: egyáltalán nem véletlen, hogy rengeteg cukkíni terem Somogyban

Sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően a nyári időszak egyik népszerű zöldsége a cukkini, ezért a veteményesben is gyakran helyet kap. A kertészkedők többfajta cukkini vetőmagja közül választhatnak: a sötétzöld színű, hengeres formájú mellett világos csíkozásút vagy sárga héjút, de akár gömbölyű cukkinit is termeszthetnek. A nyár végi időszakban jól tudják azok, akik veteményesében aktív termelés zajlik, hogy szinte minden nap kerül a tányérra cukkini, valamilyen formában. Egészséges és tápanyagokban dús, bár valljuk be, néha örülünk, ha vége a szezonnak. Termékeny és hálás kerti növény, ám ez korántsem jelenti azt, hogy minden évben számíthatunk a bőséges termésre. Somogyban az idén sem panaszkodhatnak.

Már eleink is tudták, hogy a cukkini az a zöldség, amely szinte magától terem.

Fotó: Vendel Lajos

A Nébih terméktesztje szerint nincs gond a cukkini vetőmagokkal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei idén cukkinivetőmagokat vizsgáltak a Szupermenta program nyári terméktesztjén. A szakértők ellenőrizték a cukkinivetőmagok csomagolásán a kötelező jelölések és az alapvető termékinformációk meglétét, így például a fajta és a származás feltüntetését, valamint a főbb minőségi mutatókat – a csírázóképességet és a tisztaságot –, sőt virológiai vizsgálatra is sor került. Az elkészült eredmények szerint, a vetőmagok minőségével alapvetően nincs probléma. Mindössze egyetlen esetben találtak hibát, amely miatt a hatósági felügyelők figyelmeztették az érintett forgalmazót és felszólították a még raktáron lévő tétel megsemmisítésére.

A csákányi önkormányzati kert rendkívüli cukkiniterméssel ajándékozta meg a helyieket.

Fotó: Horváth László Arnold

Somogyban kiváló az idei termés, a csákányi önkormányzat még cukkini vásárt is szervezett

Somogy vármegyében bőséges a cukkiniszüret: Csákány község polgármestere, Horváth László Arnold, kiemelkedőnek nevezte az idei cukkini szezont. Tavasszal az önkormányzati kertben, próbaképpen vetettünk cukkinit. Leginkább eperrel foglalkozunk itt, de most kipróbáltuk a cukkinit is. Meglepően bő termés született, amit meghirdettünk a lakosság számára és gyorsan el is fogyott. Kedvet kaptunk, és másodvetésben is ültettünk cukkini magokat június végén. Ami vetőmagot kaptunk a takarmányboltban, így a szezon kellős közepén, azt használtuk. Így lett sárga, zöld, csíkos, mindenféle cukkinink. És ez a vetés még annál is több hozamot produkált, mint az első! Nálunk szerencsére hihetetlen jó minőségű a termőföld, és el kell mondanom, hogy mi egyáltalán nem öntözünk. Valójában csak elvetettük a magot, a természet tette a dolgát és megajándékozott minket.