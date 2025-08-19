Szereted a dinnyét? Kiderült, meddig ehetünk még a mézédes gyümölcsből

A nyári kánikulában mindenkinek jól esik egy szelet mézédes görögdinnye, ezért sokan kíváncsiak, meddig élvezhetjük a finomságot. Egy helyi termelő szerint tovább tart az idei dinnyeszezon, mint gondolnánk.

Az ormánsági termelő szerint jól alakult az idei dinnyeszezon

Fotó: Bozsó Katalin

Hogyan áll az idei dinnyeszezon?

Szokás azt mondani, hogy a magyarországi dinnyeszezon jellemzően Lőrinc napjáig, vagyis augusztus közepéig tart. A Bama.hu erről kérdezett egy ormánsági termelőt, aki elárulta, hogy ugyan a kora nyári időjárás nem kedvezett a termésnek, nem kell aggódnunk.

Úgy gondolom, hogy az Ormánságban augusztus végéig biztosan tart majd a szezon. Országosan azt tudom mondani, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek közel 2000 hektár dinnyéjükkel csak most indultak, szóval szeptemberben is biztosan lesz még jó minőségű magyar dinnye.

– fogalmazott Horváth Béla, termelő a Bama.hu-nak.

A termelő hozzátette, hogy a hűvös, nedves időjárás kifejezetten a dinnye ellen dolgozik, így eléggé lassan indult be a dömping. A mostani kánikula, illetve a tartós forróság viszont sokat segíthet a termés minőségén. Horváth Béla hangsúlyozta, hogy azért éri meg sokkal inkább a magyar dinnyét választani, mert a megérett gyümölcsök a szüretelés után pillanatok alatt az áruházak és a piacok polcaira kerülnek.