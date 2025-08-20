Elég lehet napi két étkezés egy egészséges élethez? A dietetikus válaszol

augusztus 20., szerda

50 felett igencsak átalakul szervezetünk, elég csak az anyagcserére, a tápanyagok beépülésére, vagy hormonális változásokra gondolni. Egy jó étrend ilyenkor aranyat érhet, dietetikust kérdeztünk a témában, hogy mire érdemes még odafigyelni.

Sonline.hu

Egy tanulmány kifejtette, hogy a napi két étkezés nem csupán az anyagcserét segíti, hanem hozzájárul a gyulladásos folyamatok visszaszorításához, a vércukorszint stabilizálásához és a sejtek regenerálódásához is. Dietetikust kérdeztünk arról, hogy érdemes lehet-e kipróbálni ezt az étrendet.

A helyes étrend, a mozgás és a mentális jóllét együtt vannak hatással a hosszú, egészséges életre.
A helyes étrend, a mozgás és a mentális jóllét együtt vannak hatással a hosszú, egészséges életre
Fotó: DavideAngelini / Forrás:  Shutterstock

Megéri a napi két étkezéses étrendet követni?

Ahogy öregszünk, a testünk természetes módon változik. Az izomtömeg csökkenése és a hormonális átalakulások mind lassítják az anyagcserét. Ezzel együtt gyakoribbá válhat a fizikai inaktivitás, valamint emésztési problémák is megjelenhetnek, így indokolt az étkezési szokások újragondolása.

Az étkezések ideális száma egyénenként eltérő lehet, hiszen függ az egészségi állapottól, a testtömegtől, a fizikai aktivitástól és az emésztőrendszer állapotától is. Sok idős ember étvágya csökken, így egyszerre nem tud nagyobb mennyiséget elfogyasztani. Náluk előnyösebb a napi 5 részre elosztott, kisebb étkezés, mert így biztosítható a folyamatos tápanyagbevitel és a stabilabb vércukorszint.

– fogalmazott Kopjár Ildikó, dietetikus.

Nem ritka, hogy idős korban számos olyan táplálkozással kapcsolatos hibát követünk el, amelyek szép lassan hozzásegítenek minket betegségek kialakulásához.

  • Elégtelen fehérjebevitel
  • Túlzott cukor- és finomított szénhidrátfogyasztás
  • Kevés rostbevitel
  • Kevés folyadékbevitel
  • Egysíkú étrend

A helyes étrend mellett a rendszeres testmozgás (pl. séta, könnyű erősítő gyakorlatok) is segít fenntartani az izomtömeget és a csontsűrűséget, valamint a társas kapcsolatok és az aktív életmód csökkenti a depresszió és a demencia kockázatát. A táplálkozás, a mozgás és a mentális jóllét együtt vannak hatással a hosszú, egészséges életre.

– folytatta gondolatát a szakember.

 

