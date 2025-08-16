44 perce
Hungarikum vagy ökológiai kihívás? Ez a növény pusztít, ahol csak megjelenik
Ez a növény már nagyon régóta a magyar táj elengedhetetlen része, pedig ökológiai szempontból komoly gondot okoz. A fehér akác gyakorlatilag mindent kipusztít maga körül.
A fafajta eredetileg Észak-Amerikából származik, és a 18. században érkezett meg Európába. Napjainkban a magyarországi erdőterületek közel 25 százalékát teszi ki, ezzel a legelterjedtebb növényünkké vált. Bár a fehér akác 2014 óta hungarikumnak számít, elterjedése környezeti szempontból komoly gondokat vet fel.
Miért jelent problémát a fehér akác?
A fehér akác agresszív módon terjeszkedik, gyakorlatilag kiszorítja maga körül a növényeket. Ez azért történhet, mert a gyökerében lévő nitrogénkötő baktériumok negatívan hatnak a környezetére, amely megváltoztatja a talaj tápanyag-összetételét, így gátolja más növények csírázását.
Ennek ellenére számos pozitív dolgot köszönhetünk ennek a fafajtának, mint:
- az akácméz
- felhasználhatósága tüzelőanyagként
- kiváló volt a régi eszközök elkészítéséhez
Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.
