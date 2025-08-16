Hungarikum vagy ökológiai kihívás? Ez a növény pusztít, ahol csak megjelenik

A fafajta eredetileg Észak-Amerikából származik, és a 18. században érkezett meg Európába. Napjainkban a magyarországi erdőterületek közel 25 százalékát teszi ki, ezzel a legelterjedtebb növényünkké vált. Bár a fehér akác 2014 óta hungarikumnak számít, elterjedése környezeti szempontból komoly gondokat vet fel.

A fehér akác pusztít, ahol csak megjelenik.

Fotó: Irene Fox / Forrás: Shutterstock

Miért jelent problémát a fehér akác?

A fehér akác agresszív módon terjeszkedik, gyakorlatilag kiszorítja maga körül a növényeket. Ez azért történhet, mert a gyökerében lévő nitrogénkötő baktériumok negatívan hatnak a környezetére, amely megváltoztatja a talaj tápanyag-összetételét, így gátolja más növények csírázását.

Ennek ellenére számos pozitív dolgot köszönhetünk ennek a fafajtának, mint:

az akácméz

felhasználhatósága tüzelőanyagként

kiváló volt a régi eszközök elkészítéséhez

Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.

– idézte Gálhidy Lászlót, a WWF Erdő-programjának vezetőjét a bama.hu.