Az AI sem mindenható: lehet és kell is védekezni a deep fake videók és tartalmak ellen

Ma már annyi mesterséges intelligencia által generált tartalom van a világhálón, hogy teljesen elveszettnek érezhetjük magunkat. De segítünk néhány egyszerű trükkel, hogy tech-gurukat meghazudtoló módon szűrd ki a kamu tartalmakat.

Koszorus Rita

Nagyot megy az egyik streaming platformon Steve Carell új filmje a Mountainhead, amiben négy techguru egy hegytetőn ragad miután a mesterséges intelligencia segítségével generált deep fake videók miatt kitör a világvége. A social mediát a való életben is elöntötték a kamu tartalmak, amelyeket a mesterséges intelligenciával generáltak, de szerencsére eddig nem érkeztek hírek arról, hogy háború tört volna ki egy AI generált videó miatt. Hangsúlyozzuk, eddig... 

nehéz kiszűrni a kamu videókat
A mesterséges intelligencia miatt rengeteg a kamu
Fotó: Oscar Wong

Rengeteg videó – és persze fotó is – kering a közösségi hálón, és a videómegosztó oldalakon, amelyeken nem valódi szereplők láthatóak, hanem generálták őket. Sokszor szinte lehetetlen megmondani egy egyszerű halandónak, hogy melyik a valódi felvétel és melyiket készítette az AI. 
– Bár léteznek eljárások és algoritmusok a mesterségesen generált tartalmak kiszűrésére, a 100 százalékos pontosság ma még elérhetetlen. Az új technológiák szinte naponta jelennek meg. A napokban például debütált a GPT-5, amely ismét új irányba tolta a beszélgető- és gondolkodó AI-fejlesztéseket – de akár egy hét múlva Kína is előállhat valami hasonlóval – mondta kérdésünkre Kormos Attila, kaposvári informatikus. 

A túl tökéletes mindig kamu

A képek és videók felismerése különösen nehéz.
– Az AI által generált arcok gyakran túl szabályosak, szimmetrikusak: hibátlan fogsor, anyajegyek hiánya, tökéletesen elhelyezett részletek jellemzik őket. A biológia azonban tudja: teljes szimmetria a természetben nem létezik. Ha a kép túl tökéletes, mintha mérnök rajzolta volna, érdemes gyanakodni – jegyezte meg a szakember.
A felismerő algoritmusok ezeket a szabályosságokat keresik, de még nem tévedhetetlenek.
– Az OpenAI saját modelljeit jól azonosítja, de egy kínai AI által elkészített videó felismeréséhez külön tanítás és finomhangolás kell. A Meta és Elon Musk X AI-ja is dolgozik a hamis tartalmak kiszűrésén. Jelenleg a nyilvánosan elérhető szűrők többsége 60–70 százalékos pontosságú csak – mondta. 

Erre figyelj oda! 

Azért mégis vannak dolgok, a fent már felsorolt árulkodó jelek mellett, amelyekre érdemes figyelni, ha hinni is akarunk a szemünknek.

  • A modern telefonok és AI-eszközök egy része már vízjellel látja el a manipulált képeket – látható vagy rejtett formában. Ha egy képen nincs ilyen jelölés, érdemes a szimmetriára, szabályosságra figyelni.
  • Hasonló a helyzet a hangnál is: a magyar ragozás hibái, a szavak elejének vagy végének „elharapása”, a furcsa kiejtés mind árulkodó jelek lehetnek, hogy nem valódi szinkronról vagy felvételről van szó.

Ilyen egy AI generált videó: 

 

 

