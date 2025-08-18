2 órája
Színes kavicsok, szeretettel festve – somogyi nagymamák varázsolják szebbé a beteg gyerekek napjait
Nem mindennapi meglepetésekkel halmozták el a somogyi nagymamák a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját. A napjainkban egyre népszerűbb kavicsfestést használták arra, hogy különleges ajándékokkal lepjék meg a beteg gyerekeket.
A pécsi Gyermekgyógyászati Klinikán a vizsgálatok és vérvételek után mindig meglepik a beteg gyerekeket egy kis ajándékkal, ezek lehetnek akár matricák vagy figurák. A kavicsfestéshez nagyon sokan csatlakoztak, így 2 hét alatt többszáz alkotás gyűjt össze.
A Kavicsfestés Facebook csoport indította el a kezdeményezést
A csoport létrehozója, Kovács Krisztina megkeresésünkre elmondta, hogy a ennek a közösségnek a legfontosabb küldetése minél több emberrel megismertetni ezt a fajta kreatív hobbit. Az alkotás örömét pedig szerette volna összekapcsolni egy jótékonysági akcióval, amivel a beteg gyerekeknek mosolyt tudnak csalni az arcára.
Szívesen fogadunk kis betegeink részére festett kavicsokat. A gyerekek nagyon örülnek egy vérvétel vagy bármi után egy kis ajándéknak.
Az akcióhoz két somogyi nagymama, Kluk Béláné és Mezei Róza is csatlakozott, akik megannyi díszes, színes és alaposan megmunkált ajándékot adtak át a Klinikának.
Körülbelül másfél éve kezdtem el kavicsokat festeni, amikor láttam a kezdeményezést, nagyon megörültem. Gondoltam, hogy az elkészített kavicsokat idehozom és a gyerekeknek segítek. Egyébként csinálok óvodáknak és táborokba is megyek festeni. A legjobb azt látni, hogy mindenhol örülnek neki.
– fogalmazott Mezei Róza.
Azok, akik csatlakozni szeretnének a jótékonysági akcióhoz augusztus végéig megtehetik. A festett ajándékokat postán is továbbíthatják, vagy személyesen a pécsi Oktat.lak Oktatási Stúdióba is elvihetik.