augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden napra kell egy szívmelengető történet!

2 órája

Színes kavicsok, szeretettel festve – somogyi nagymamák varázsolják szebbé a beteg gyerekek napjait

Címkék#PTE Klinikai Központ#kavicsfestés#hobbi#beteg gyerekek#jótékonyság

Nem mindennapi meglepetésekkel halmozták el a somogyi nagymamák a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját. A napjainkban egyre népszerűbb kavicsfestést használták arra, hogy különleges ajándékokkal lepjék meg a beteg gyerekeket.

Sonline.hu

A pécsi Gyermekgyógyászati Klinikán a vizsgálatok és vérvételek után mindig meglepik a beteg gyerekeket egy kis ajándékkal, ezek lehetnek akár matricák vagy figurák. A kavicsfestéshez nagyon sokan csatlakoztak, így 2 hét alatt többszáz alkotás gyűjt össze.

A kavicsfestés főként az alkotás öröméről és a kreativitásról szól.
A kavicsfestés főként az alkotás öröméről és a kreativitásról szól
Fotó: MW

A Kavicsfestés Facebook csoport indította el a kezdeményezést

A csoport létrehozója, Kovács Krisztina megkeresésünkre elmondta, hogy a ennek a közösségnek a legfontosabb küldetése minél több emberrel megismertetni ezt a fajta kreatív hobbit. Az alkotás örömét pedig szerette volna összekapcsolni egy jótékonysági akcióval, amivel a beteg gyerekeknek mosolyt tudnak csalni az arcára.

Szívesen fogadunk kis betegeink részére festett kavicsokat. A gyerekek nagyon örülnek egy vérvétel vagy bármi után egy kis ajándéknak.

áll a felhívásban.

Az akcióhoz két somogyi nagymama, Kluk Béláné és Mezei Róza is csatlakozott, akik megannyi díszes, színes és alaposan megmunkált ajándékot adtak át a Klinikának.

Akár egy mosolygó arc is mosolyt csalhat a gyerekek arcára
Akár egy mosolygó arc is mosolyt csalhat a gyerekek arcára
Fotó: MW

Körülbelül másfél éve kezdtem el kavicsokat festeni, amikor láttam a kezdeményezést, nagyon megörültem. Gondoltam, hogy az elkészített kavicsokat idehozom és a gyerekeknek segítek. Egyébként csinálok óvodáknak és táborokba is megyek festeni. A legjobb azt látni, hogy mindenhol örülnek neki.

– fogalmazott Mezei Róza.
Azok, akik csatlakozni szeretnének a jótékonysági akcióhoz augusztus végéig megtehetik. A festett ajándékokat postán is továbbíthatják, vagy személyesen a pécsi Oktat.lak Oktatási Stúdióba is elvihetik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu