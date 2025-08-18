Színes kavicsok, szeretettel festve – somogyi nagymamák varázsolják szebbé a beteg gyerekek napjait

A pécsi Gyermekgyógyászati Klinikán a vizsgálatok és vérvételek után mindig meglepik a beteg gyerekeket egy kis ajándékkal, ezek lehetnek akár matricák vagy figurák. A kavicsfestéshez nagyon sokan csatlakoztak, így 2 hét alatt többszáz alkotás gyűjt össze.

A kavicsfestés főként az alkotás öröméről és a kreativitásról szól

Fotó: MW

A Kavicsfestés Facebook csoport indította el a kezdeményezést

A csoport létrehozója, Kovács Krisztina megkeresésünkre elmondta, hogy a ennek a közösségnek a legfontosabb küldetése minél több emberrel megismertetni ezt a fajta kreatív hobbit. Az alkotás örömét pedig szerette volna összekapcsolni egy jótékonysági akcióval, amivel a beteg gyerekeknek mosolyt tudnak csalni az arcára.

Szívesen fogadunk kis betegeink részére festett kavicsokat. A gyerekek nagyon örülnek egy vérvétel vagy bármi után egy kis ajándéknak.

– áll a felhívásban.

Az akcióhoz két somogyi nagymama, Kluk Béláné és Mezei Róza is csatlakozott, akik megannyi díszes, színes és alaposan megmunkált ajándékot adtak át a Klinikának.

Akár egy mosolygó arc is mosolyt csalhat a gyerekek arcára

Fotó: MW

Körülbelül másfél éve kezdtem el kavicsokat festeni, amikor láttam a kezdeményezést, nagyon megörültem. Gondoltam, hogy az elkészített kavicsokat idehozom és a gyerekeknek segítek. Egyébként csinálok óvodáknak és táborokba is megyek festeni. A legjobb azt látni, hogy mindenhol örülnek neki.

– fogalmazott Mezei Róza.

Azok, akik csatlakozni szeretnének a jótékonysági akcióhoz augusztus végéig megtehetik. A festett ajándékokat postán is továbbíthatják, vagy személyesen a pécsi Oktat.lak Oktatási Stúdióba is elvihetik.