Így gyógyult ki súlyos betegségéből a buzsáki asszony

Tősér Béláné amióta csak nyugdíjba vonult nagy örömmel dolgozik kertjében, ahol zöldségek és gyümölcsök mellett virágok is nevelkednek. No persze, ha az időjárás is úgy akarja, ami idén különösen viszontagságos volt.

Buzsák legszebb kertjeit díjazták.

Fotó: Kovács Tibor

Tősér Béláné gyerekkora óta kertészkedik, a növények szeretetét otthonról hozta és ez elkíséri egész élete során. – A nagymamámtól tanultam, nála már kislány koromban kertem volt és mindig siettem hozzá, hogy elrakjam a növényeimet, mesélte Tősér Béláné, aki aktív korában szakácsként dolgozott. A vendéglátásban tevékenykedve arra nem igazán volt már ideje, hogy kertet is gondozzon. Így, amint nyugdíjba tudott menni, az irányt a szabad felé vette és igyekezett sokféle növényt ültetni, vetni. – Azt mondták, nagyon hangulatos, mert van nálam minden: konyhakert, de vannak virágok is, mesélte a buzsáki verseny első helyezettje.

A kertészkedés gyógyít

A kertészkedés számára igazi terápia, hiszen mint mondta: nagy betegségből gyógyult meg azért, hogy végre újra kapát foghasson a kezébe. – Daganatos betegséggel diagnosztizáltak, de akkor is mindig azt kérdeztem: mikor mehetek ki a kertbe? - mesélte a buzsáki asszony ma már mosolyogva, mert szerinte ez a tenni akarás gyógyította ki a betegségből. – Föloldott bennem valamit és azóta újra jól vagyok, mondta.

Tősér Béláné kertjében nagy gondot fordít a növénytársításokra: a büdöske, a körömvirág űzik a férgeket, a bazsalikom nem csak finom a paradicsommal, de szeretnek is egymás mellett fejlődni. Emellett fontos az is, hogy elegendő vizet kapjanak a növények. – Az idén minden másnap öntöztem, mert fúrt kutam nincs, de volt olyan, amit többször is el kellett vetni, mert egyszerűen nem ment semmire. Az az igazság, hogy idén semmi sem akart kikelni, magyarázta a hobbikertész. Ennek ellenére kertje párját ritkítja, hiszen a települési versenyben első helyezést ért el, amellyel automatikusan továbbjutott az országos versenyre, ahol jó eséllyel versenybe száll az újabb elismerésért. Nem először kerül a győzelem kapujába, hiszen már korábban is kapott országos jelölést.