augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz ezekkel!

1 órája

Három rossz szokás, ami jelentősen lerövidítheti a kutyád életét

Címkék#maradék#betegség#állatorvos#háziállat#kutyatartás#kutya

Sajnos gyakran szeretetből követünk el olyan apró hibákat, amelyek hosszú távon árthatnak kedvenceinknek. A felelős kutyatartás több, mint játék és séta: aprólékos odafigyelést és tudatosságot igényel.

Sonline.hu

A kutyatartás öröm, de egyben felelősség is. Sokan gondolják úgy, hogy egy kis kényeztetés nem árthat, pedig a szeretetből hozott rossz döntések hosszú távon komoly következményekkel járhatnak. 

A kutyatartás során muszáj mindig megfontoltan döntenünk.
A kutyatartás során muszáj mindig megfontoltan döntenünk.
Fotó: AYO Production / Forrás:  Shutterstock

Milyen hibákat követünk el a kutyatartás során?

A kutyatartók többsége elkövet három tipikus baklövést, amelyek igencsak lerövidíthetik kedvenceink élettartamát. Fontos kiemelni, hogy ezeket általában nem szándékosan követik el a gazdik, hanem szeretnének kedvezni állatuknak, de ugyanakkor az ilyenféle szeretetnek könnyen szomorú vége lehet.

  • Maradékok

A legjobb példa a maradékok esete. A kutyusunkat előszeretettel jutalmazzuk emberi ételekkel, vagy ha már nem bírunk többet enni, akkor mosolyogva átnyújtjuk a megmaradó falatokat háziállatunknak. Ez azért jelent komoly problémát, mert a kutyák szervezete sokkal másabban működik, mint az embereké, így a túl fűszeres, csípős vagy zsíros ételeket nem úgy tudják megemészteni.

  • A mozgás hiánya

Sokszor megesik, hogy egy fárasztó nap után már a hátunk közepére sem kívánjuk, hogy le kelljen vinni sétálni a kutyát, ezért inkább lehuppanunk a kanapéra és simogatással kényeztetjük. Ez egyszer-egyszer még belefér, de amennyiben rendszeressé válik, akkor nagyon könnyen elhízhat háziállatunk, ami köztudottan az egyik leggyakoribb halálok a kutyáknál. Csakúgy, mint nálunk embereknél, náluk is nagyon fontos a testmozgás.

  • Érzelmi elhanyagolás

Sokszor nem tudatosan hanyagoljuk el kedvencünket, hanem a sűrű napunkba nehezen tudjuk beilleszteni, hogy vele is legyen időnk foglalkozni. Ez főként az olyan kutyák esetében jelent gondot, akiket gazdáik nem engednek be a házba, így az esti pihenésünk alatt sem tud közel kerülni hozzánk legjobb barátunk. Ez hosszú távon komoly stresszt okozhat a kutyáknak.

Ne felejtsük el: egy apró változtatás is nagy különbséget jelenthet – a kutyánk életében mindenképp!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu