Nincs fék a globális hisztérián, furcsa kis lények lepték el az otthonokat

Néhány hónapja hazánkba is begyűrűzött a Labubu-őrület. Ezek a szőrös kis figurák kissé ijesztő külsővel rendelkeznek: nyuszifülük van, hatalmas szemük, szőrösek, és grimasszerű mosoly ül az arcukon. A globális Labubu-láz nem most kezdődött – 2019-ben jelent meg az a mese, amelynek kitalálója Kasing Lung, Belgiumban élő hongkongi művész. A The Monsters című mesekönyvben tűntek fel először a Labubuk, amelyek huncut, de jószívű szörnyecskék. Amint megjelentek a gyűjthető Labubuk, és a Blackpink állócsillaga Lisa megjelent egy Labubuval elszabadult az őrület, és ma már szinte minden magára valamit adó gyerek birtokol egy ilyen szörnyecskét – amely az idősebb generáció tagjai szerint leginkább egy „csúnya Moncsicsire” emlékeztet.

Durván elszabadult a Labubu őrület.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel nincs semmi gond, hiszen egyfajta megküzdési stratégiának használják a kicsik a furcsa, nem éppen idilli kinézetű figurát. – Esti mesékben is vannak félelmetes elemek, főleg a kalsszikus népmesékben jellemző ez. Ha egy kisgyereknek este mesélünk, akkor gyakran a rémes mesét kéri. Ez azért van, mert minél többször hallja, jobban megismeri, az csökkenti a szorongást és a félelmet. Ez egy lelki folymat, amikor ránézünk és taszít, de ha elkezdünk közeledni felé és még nevet is adunk neki, megismerjük, ezáltal a félelmet győzzük le.

Ezzel magtanulja a gyermek is, hogy a megismerés segít a félelmei legyőzésében, magyarázta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

A szakember, aki több környező iskolában is dolgozik fiatalokkal, azt mondta, ez nem sokban különbözik attól, amikor Minecraftban, vagy Fortniteban gyűjtik a gyerekek a szkineket és a fegyvereket. Csak a szőrös kis Labubut magukkal tudják vinni bárhová és kézzelfoghatóak.

Labubut vihetjük mindenhova, a Párizsi Divathéten még kiegészítőként is jelen volt.

Fotó: ANP via AFP

– Az, hogy valakinek van egy gyűjtőszenvedélye, önmagában jó dolog, mert van ezzel egy kapaszkodója, egy különlegessége, ami javítja az önértékelését, folytatta Mátraházi Tibor. Ez lehet egy menekülés, de feltöltődési terepnek is jó. A baj akkor van, ha átveszi az irányítást felettünk és az élet minőségének rovására megy a gyűjtögetés: megromlanak az emberi kapcsolatok, törvényszegést követek el - ezek már patológiás tünetek, mondta Mátraházi Tibor. Márpedig erre volt példa néhány napja, amikor betörtek egy Labubu boltba Los Angeles városában.