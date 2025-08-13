1 órája
Nincs fék a globális hisztérián, furcsa kis lények lepték el az otthonokat
Két álarcos férfi kirabolt egy Labubu boltot és ezzel közel 10 millió forint kárt okoztak. Ilyesmi nem történt a hétvégén Buzsákon, ahol szintén feltűntek a fura kis lények. A kínai szörnybabák iránti kereslet már-már őrületes méreteket öltött, pedig hamisítják is őket. Amik ha lafufuk, vagyis hamisak, veszélyesek lehetnek, de más káros hatása is van a Labubu-őrületnek.
Néhány hónapja hazánkba is begyűrűzött a Labubu-őrület. Ezek a szőrös kis figurák kissé ijesztő külsővel rendelkeznek: nyuszifülük van, hatalmas szemük, szőrösek, és grimasszerű mosoly ül az arcukon. A globális Labubu-láz nem most kezdődött – 2019-ben jelent meg az a mese, amelynek kitalálója Kasing Lung, Belgiumban élő hongkongi művész. A The Monsters című mesekönyvben tűntek fel először a Labubuk, amelyek huncut, de jószívű szörnyecskék. Amint megjelentek a gyűjthető Labubuk, és a Blackpink állócsillaga Lisa megjelent egy Labubuval elszabadult az őrület, és ma már szinte minden magára valamit adó gyerek birtokol egy ilyen szörnyecskét – amely az idősebb generáció tagjai szerint leginkább egy „csúnya Moncsicsire” emlékeztet.
Ezzel nincs semmi gond, hiszen egyfajta megküzdési stratégiának használják a kicsik a furcsa, nem éppen idilli kinézetű figurát. – Esti mesékben is vannak félelmetes elemek, főleg a kalsszikus népmesékben jellemző ez. Ha egy kisgyereknek este mesélünk, akkor gyakran a rémes mesét kéri. Ez azért van, mert minél többször hallja, jobban megismeri, az csökkenti a szorongást és a félelmet. Ez egy lelki folymat, amikor ránézünk és taszít, de ha elkezdünk közeledni felé és még nevet is adunk neki, megismerjük, ezáltal a félelmet győzzük le.
Ezzel magtanulja a gyermek is, hogy a megismerés segít a félelmei legyőzésében, magyarázta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.
A szakember, aki több környező iskolában is dolgozik fiatalokkal, azt mondta, ez nem sokban különbözik attól, amikor Minecraftban, vagy Fortniteban gyűjtik a gyerekek a szkineket és a fegyvereket. Csak a szőrös kis Labubut magukkal tudják vinni bárhová és kézzelfoghatóak.
– Az, hogy valakinek van egy gyűjtőszenvedélye, önmagában jó dolog, mert van ezzel egy kapaszkodója, egy különlegessége, ami javítja az önértékelését, folytatta Mátraházi Tibor. Ez lehet egy menekülés, de feltöltődési terepnek is jó. A baj akkor van, ha átveszi az irányítást felettünk és az élet minőségének rovására megy a gyűjtögetés: megromlanak az emberi kapcsolatok, törvényszegést követek el - ezek már patológiás tünetek, mondta Mátraházi Tibor. Márpedig erre volt példa néhány napja, amikor betörtek egy Labubu boltba Los Angeles városában.
A másik ijesztő dolog a Labubu mániával kapcsolatban, hogy a gyerekek által imádott figura rávilágít egy nagyon szomorú tényre. – Az, hogy a gyerekek ilyen ijesztő lényeket gyűjtenek, arra enged következtetni, hogy arra készülnek fel, hogy szörnyekkel kell küzdeniük. Vagyis a gyerekek egyfajta visszajelzést adnak arról, hogy milyen világban élünk és, ha ők folyton ilyen szörnyűségekre készülnek fel - márpedig napjainkban nagy az instabilitás, sok borzasztó dolog történik a világban - akkor egy nagyon szomorú jövő előtt állunk, vélekedett a kaposvári szakember.
A Labubu-őrület természetesen Somogyot sem kerülte el: a hétvégi buzsáki búcsúban is találkoztunk a szörnyecskékkel. Igaz, ezek valószínűleg Lafufuk – vagyis másolatok – lehettek, mert több ponton is eltértek az eredeti Labubu leírásától.
Összegyűjtöttük, honnan lehet felismerni a valódi Labubut:
Csomagolás
- Eredeti: matt felületű doboz, tompább színek.
- Hamis: fényes csomagolás, élénk, szaturált színek.
- QR-kód: az eredeti dobozon mindig van, ami a Pop Mart hivatalos oldalára vezet.
Fogak száma
- Az eredeti Labubunak pontosan 9 éles foga van. Ha ettől eltér, nagy valószínűséggel hamisítvány.
Bőrszín
- Eredeti: halvány vagy barackos árnyalat.
- Hamis: sárgás vagy narancsos tónus, ami nem jellemző az eredetire.
Talpjelzés
- Az eredeti Labubu egyik talpán márkajelzés található. Ennek hiánya hamisítványra utal.
Ár
- Bár a Labubu nem extrém drága, a túl olcsó ár gyanús lehet. A nagyon olcsó példányok szinte biztosan Lafufuk.