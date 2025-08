A sztárok így harcolnak ellene, de te inkább előzd meg a bajt!

Télen-nyáron támad a kullancs.

Fotó: Torjay Attila

Avril Lavigne hónapokig feküdt ágyban, alig tudott felkelni.

– Azt hittem, meg fogok halni, mondta egy interjúban. Alec Baldwin is arról számolt be, hogy évről évre visszatérnek a tünetei, és néha „nem tudja, melyik évszakban van”.

Shania Twain hangját is érintette a Lyme-kór – egy ideig nem is tudott énekelni, és hangszálműtétre is szüksége volt.

Védekezés a legjobb megelőzés

Használjunk kullancsriasztót, főleg bokáig érő növényzetben. Hordjunk világos, zárt ruházatot a természetben és minden kirándulás után alaposan vizsgáljuk át a testünket – különösen a térdhajlatban, ágyéknál, nyaknál. Ha kullancsot találunk, minél előbb távolítsuk el speciális csipesszel, és figyeljük a következő hetekben az esetleges tüneteket.