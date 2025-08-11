Furdal a lelkiismeret, ha időt szánsz magadra? Íme néhány tipp, hogy ne így legyen

Már a Covid-19 előtt is gyászos képet mutatott a magyarok mentális egészsége és a helyzet azóta sem javult. Se szeri se száma az olyan blogbejegyzéseknek és posztoknak, hogy "ezt csináld, ha mentálisan is egészséges akarsz maradni", vagy "tíz tuti tipp a mentális egészéségért". Pedig valójában nem varázsigékre és csodaszerekre van szükségünk, hanem belülről kell kezdeni az építkezést.

A mentális egészség egy gondolattal kezdődik. Fotó: U__Photo

– Szerintem nagyon keveset foglalkoznak ezzel, legalábbis a falvakban és a környezetemben azt látom, hogy ez elképesztően elhanyagolt téma, vélekedett Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. Az egészet onnan kellene kezdeni, hogy a mentális egészségünk rossz – mindenkié. Ennek oka, hogy olyan hatások érnek minket, amelyek nem arról szólnak, hogy jól legyünk lelkileg. A világ, amely körülvesz minket – és amelyet mi építettünk –, tele van stresszel. Még akkor is így van ez, ha nem gondolunk bele, tette hozzá.

Ahhoz, hogy változtassunk, vagy javítsunk saját állapotunkon, másfajta gondolkodásmódra lenne szükség. A kaposvári pszichológus szerint csak azután lehetne elkezdeni a valódi változást, ha elfogadjuk, hogy nem vagyunk tökéletesen és hajlandóak vagyunk tenni ellene. – Időt és energiát kellene fordítani magunkra. Ez azonban sok embernek stresszes, mert lelkiismeret-furdalása van: „Most akkor nekem legyen jó, és ne másnak? Ne a környezetemet szolgáljam?” Ez a belső akadály főként a nőknél erős. A férfiak ezt nem úgy mutatják ki, és sokszor a gondolkodásukban sincs benne annak elfogadása, hogy egy nő magával is foglalkozzon, húzta alá Mátraházi Tibor.

Sokan szeretnék, hogy változzon a helyzet, de nem tesznek érte erőfeszítést, inkább beletörődnek. De milyen erőfeszítést? Mindenkinek magának kell megtalálnia, hogy mi az, ami neki jó. Arra is van jó módszere Mátraházi Tibornak, hogy ezt milyen lépésekkel deríthetjük ki!

Mentális egészség kisokos

Első lépésként jelöljünk ki két hetet, amikor feljegyezzük naponta, hogy aznap mitől éreztük jól magunkat. – Ez lehet egy gondolat, egy helyzet, amiben jól éreztük magunkat, mondta a szakember. Össze kell gyűjteni a meglévő, bevált stratégiáinkat, amelyekre eddig nem figyeltünk tudatosan. – Ezután szándékosan ezek felé a helyzetek felé fordulhat, mert lesz egy listája róluk, és át tudja gondolni, miért voltak jók, fogalmazott. A cél az, hogy minél több ilyen pillanat legyen, és azok egyre tovább tartsanak. – Lépésről lépésre fel kell ismerni ezeket a helyzeteket, és tudatosan használni őket, fogalmazott Mátraházi Tibor. Meg kell teremteni azokat a körülményeket, amelyekben az ember feltöltődik, és a saját „hullámhosszán” tud rezegni. – Azt nem szabad elfelejteni, ha az ember jó hullámhosszon van, azt sugározza a környezetére is, figyelmeztetett a kaposvári pszichológus.

Aki így tesz, annak lesz egy készlete a kipróbált módszerekből, figyelheti ezek hatását, és megteheti a következő lépést. – Ami az, hogy új helyzeteket keres, amelyekben jól érzi magát. Vagyis bővíti a mentális egészséget támogató repertoárját. Ez azért fontos, mert új élményt, energiát vagy feltöltődést akkor kapunk, ha olyasmi történik velünk, ami a hétköznapokban nem szokott. Ez lehet akár egy hegy megmászása, vagy egy jó könyv elolvasása. A lényeg, hogy megteremtsen egy pillanatot, ami nekünk jó, mondta Mátraházi Tibor.