1 órája
Töltsd fel előre az órádat, különben a hét végén vakoskodhatsz a sötétben
Rövid közleményében tájékoztatta ügyfeleit az MVM, hogy karbantartás miatt számos online funkció válik elérhetetlenné.
Az MVM karbantartása miatt 2025. augusztus 15-e 8:00 órától augusztus 17-e 22:00 óráig az online ügyintézés és a mobilalkalmazás ideiglenesen nem lesz elérhető.
Mit jelent az MVM karbantartása a gyakorlatban?
A karbantartás célja, hogy az MVM új funkciókat vezessen be, és továbbfejlessze digitális ügyfélszolgálatát, hogy az még kényelmesebb legyen a jövőben.
Ennek részeként az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel.
Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.
- írj hivatalos közleményében az MVM.