Karbantartás

1 órája

Töltsd fel előre az órádat, különben a hét végén vakoskodhatsz a sötétben

Rövid közleményében tájékoztatta ügyfeleit az MVM, hogy karbantartás miatt számos online funkció válik elérhetetlenné.

Sonline.hu

Az MVM karbantartása miatt 2025. augusztus 15-e 8:00 órától augusztus 17-e 22:00 óráig az online ügyintézés és a mobilalkalmazás ideiglenesen nem lesz elérhető.

Augusztus közepén kell az MVM karbantartására készülni.
Augusztus közepén kell az MVM karbantartására készülni. - Fotó: GamePixel / Forrás:  Shutterstock

Mit jelent az MVM karbantartása a gyakorlatban?

A karbantartás célja, hogy az MVM új funkciókat vezessen be, és továbbfejlessze digitális ügyfélszolgálatát, hogy az még kényelmesebb legyen a jövőben. 

Ennek részeként az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel.

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.

- írj hivatalos közleményében az MVM.

 

