2 órája
Két liter elég, az öt már sok – mennyit igyunk a hőségben? A csapvízre esküszünk, de azért más is jó
A somogyi dombok között sokan nevelnek saját fűszernövényeket, zöldségeket – és bizony, a nyári hőségben ezek nemcsak a tányérra, hanem a pohárba is kerülhetnek. Ha már unod a sima csapvizet, nézz körül a kertben nyári frissítők alapanyagokért: egy kis uborka, néhány mentalevél vagy egy csipet bazsalikom igazi felfrissülést hozhat, adalékanyagok nélkül.
Igen, valóban igaz, hogy törekednünk kell a tiszta, mindentől mentes vízzel oltani szomjunkat a nyári kánikulában. A cukrozott üdítők csábító kiszerelésben kiabálnak a boltok polcain, de ha rátekintünk egy-egy címkére és beazonosítjuk az összetevőket, rájövünk, hogy töredék mennyiségű egészséges összetevőt tartalmaznak, ezért a nyári frissítők alapanyait jobban járunk ha a kertünkből szedjük össze.
Kortyolj, mielőtt szomjas leszel!
Nem tartalmaz kalóriát, és a víz létfontosságú szerepet játszik az egészségünk megőrzésében. Megakadályozza a kiszáradást, segít megszabadítani a szervezetet a salakanyagoktól, keni az ízületeket, védi a gerincvelőt, segít a testhőmérséklet normál tartományban tartásában, segít a testsúly szabályozásában. A nyári melegben különösen fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk – akár napi 3–4 litert is. Például strandolás, túrázás vagy kertészkedés közben könnyen kiizzadjuk a szükséges vizet, ezért nem árt előre gondolkodni.
Mitől függ, hogy mennyi az ajánlott folyadékbevitel?
- Aktivitási szint: Ha a megerőltető munka vagy kikapcsolódás miatt sokat izzadsz, több vizet kell innod az izzadással elvesztett folyadék pótlására.
- Klíma: Ha meleg vagy párás az idő, akkor nagyobb az izzadság mennyisége, ezért több folyadékot kell innod a hidratáltság fenntartása érdekében.
- Kor: A 65 éves vagy idősebb embereknél nagyobb a kiszáradás kockázata. Az idősebb emberek szervezete dehidratáltabb, és több folyadékot kell fogyasztaniuk az egészségük megőrzése érdekében.
- Betegségek: Ha hányást vagy hasmenést tapasztalsz, az folyadékvesztést okozhat, és többet kell inni a pótlására. Ha szívelégtelenségben szenvedsz, ami miatt a szervezet folyadékot tart vissza, kevesebb folyadékra lehet szükséged.
- Terhesség vagy szoptatás: A terhes vagy szoptató nőknek több vizet kell fogyasztaniuk a hidratáltság megőrzése érdekében.
Nyári frissítők – mert nemcsak a kert szárad ki a hőségben
A bolti üdítők ugyan csábítók, de ha megnézzük az összetevőket, sokszor csak nyomokban tartalmaznak valódi gyümölcsöt, ne adj’ isten, gyógynövényt. Miért ne készítenénk inkább saját, természetes frissítőt?
Ha van a kertben uborka, már nyert ügyünk van! Az uborkás víz nemcsak divatos, hanem valóban frissítő és hidratáló. Törökországban, Görögországban és a Közel-Keleten is népszerű – enyhén sós-édes íze tökéletesen illik a forró napokhoz. Egy kis kaporral vagy citromkarikával még különlegesebbé tehetjük.
Sok kiskertben terem menta, bazsalikom, citromfű – és ha szerencsénk van, akár görögdinnye vagy bogyós gyümölcs is. Ezekből fantasztikus limonádékat készíthetünk, amiket a gyerekek is örömmel kortyolnak. A zsálya és menta párosítása, a bazsalikom és tárkony, vagy a szeder mentával vagy kakukkfűvel, a levendula rózsával, az eper bazsalikommal, valamint a citromverbéna ribizlivel és rózsavízzel… ezek a növény-házasságok igazi varázslattá tehetik a limonádét.
Ne feledkezzünk meg a citromverbénáról sem – ez a hűsítő gyógynövény nemcsak finom, hanem támogatja az emésztést és a közérzetet is.
Egy csokor friss fűszer- vagy gyógynövény nem csak ízt ad, hanem élménnyé varázsolja a vízivást. És közben észrevétlenül gondoskodsz a hidratáltságról, az egészségről – és még a kerted kincseit is jobban kihasználod.