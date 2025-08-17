Két liter elég, az öt már sok – mennyit igyunk a hőségben? A csapvízre esküszünk, de azért más is jó

Igen, valóban igaz, hogy törekednünk kell a tiszta, mindentől mentes vízzel oltani szomjunkat a nyári kánikulában. A cukrozott üdítők csábító kiszerelésben kiabálnak a boltok polcain, de ha rátekintünk egy-egy címkére és beazonosítjuk az összetevőket, rájövünk, hogy töredék mennyiségű egészséges összetevőt tartalmaznak, ezért a nyári frissítők alapanyait jobban járunk ha a kertünkből szedjük össze.

A gyerekek is örömmel fedezik fel a kerti növények friss ízeit a nyári frissítőkben.

Fotó: KatarinaGondova / Forrás: Getty Images

Kortyolj, mielőtt szomjas leszel!

Nem tartalmaz kalóriát, és a víz létfontosságú szerepet játszik az egészségünk megőrzésében. Megakadályozza a kiszáradást, segít megszabadítani a szervezetet a salakanyagoktól, keni az ízületeket, védi a gerincvelőt, segít a testhőmérséklet normál tartományban tartásában, segít a testsúly szabályozásában. A nyári melegben különösen fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk – akár napi 3–4 litert is. Például strandolás, túrázás vagy kertészkedés közben könnyen kiizzadjuk a szükséges vizet, ezért nem árt előre gondolkodni.

Mitől függ, hogy mennyi az ajánlott folyadékbevitel?

Aktivitási szint: Ha a megerőltető munka vagy kikapcsolódás miatt sokat izzadsz, több vizet kell innod az izzadással elvesztett folyadék pótlására.

Klíma: Ha meleg vagy párás az idő, akkor nagyobb az izzadság mennyisége, ezért több folyadékot kell innod a hidratáltság fenntartása érdekében.

Kor: A 65 éves vagy idősebb embereknél nagyobb a kiszáradás kockázata. Az idősebb emberek szervezete dehidratáltabb, és több folyadékot kell fogyasztaniuk az egészségük megőrzése érdekében.

Betegségek: Ha hányást vagy hasmenést tapasztalsz, az folyadékvesztést okozhat, és többet kell inni a pótlására. Ha szívelégtelenségben szenvedsz, ami miatt a szervezet folyadékot tart vissza, kevesebb folyadékra lehet szükséged.

Terhesség vagy szoptatás: A terhes vagy szoptató nőknek több vizet kell fogyasztaniuk a hidratáltság megőrzése érdekében.

Nyári frissítők – mert nemcsak a kert szárad ki a hőségben

A bolti üdítők ugyan csábítók, de ha megnézzük az összetevőket, sokszor csak nyomokban tartalmaznak valódi gyümölcsöt, ne adj’ isten, gyógynövényt. Miért ne készítenénk inkább saját, természetes frissítőt?

Ha van a kertben uborka, már nyert ügyünk van! Az uborkás víz nemcsak divatos, hanem valóban frissítő és hidratáló. Törökországban, Görögországban és a Közel-Keleten is népszerű – enyhén sós-édes íze tökéletesen illik a forró napokhoz. Egy kis kaporral vagy citromkarikával még különlegesebbé tehetjük.