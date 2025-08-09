Ők most a legnagyobb babák Kaposváron

A bébibumm ezen a héten is elmaradt Kaposváron, de huszonhárom baba született a Kaposi Mór Oktató Kórházban.

Ennyi baba született Kaposváron.

Tizenhárom kisfiú és tíz kislány született Kaposváron. A legkisebb bébi Zoja Adrienn volt 2680 grammal, míg a legnagyobb születési súlyú bébi Panna, Alíz és Mira voltak. Mindhárom kislány 4100 grammosan született.

Sok különleges keresztnév került az eheti újszülöttek listájába, hiszen nagyon változatos volt ezúttal a szülők névválasztása. Jól csengő párosítás a Zamira Olívia, valamint a Vanda Maja és a Zoja Adrienn is. De különleges a Kolett, a Karim, a Rege és a Raul is. Továbbra is népszerű az utónevek között a Bence, a Levente és a Marcell is, amelyek a különösen népszerűek közé tartoznak.