Otthon Start Program: Kaposváron érdemes vásárolni, óriási a választék lakásokból

Az ingatlan.com adatai szerint a csaknem 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből több mint 102 ezer ingatlan felel meg a 3%-os hitel kritériumainak. Kaposváron rendkívül magas arányban vásárolhatunk ilyen lakást.

Sonline.hu

Az Otthon Start Program 3%-os kamatozású lakáshitele komoly segítséget jelenthet azoknak, akik életük első ingatlanját vásárolnák meg. Ráadásul a kínálat sem szűkös: országosan minden négy eladó lakóingatlanból három megfelel a program feltételeinek. 

Kaposváron a csaknem minden lakás megfelel az Otthon Start Programban előírtaknak.
Kaposváron a csaknem minden lakás megfelel az Otthon Start Programban előírtaknak. - Fotó: Premreuthai / Forrás:  Shutterstock

Az ingatlan.com a közelmúltban új keresőszűrőt vezetett be, amelynek segítségével az érdeklődők könnyedén megtalálhatják azokat a lakásokat és házakat, amelyek jogosultak a kamattámogatott hitelre.

A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start Program feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe." 

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Kaposváron hány ingatlan felel meg az  Otthon Start Programnak?

Míg Budapesten az eladásra kínált lakásos mindössze 41%-a fele meg a program feltételeinek, Somogyban sokkal jobb a helyzet. Az ingatlan.com kimutatása szerint 2025. augusztusában 489 kaposvári lakás 96%-a megfelel a 3%-os hitelnek.

Augusztusban a kaposvári ingatlanok 96%-a megfelelt a feltételeknek.
Augusztusban a kaposvári ingatlanok 96 százaléka megfelelt a feltételeknek. - Fotó: Ingatlan.com

A fővárosi vásárlók korlátozottabb kínálattal számolhatnak az ingatlanárak miatt. A keresők és szűrők segítségével azonban ma már könnyebb célzottan megtalálni azokat az ingatlanokat, amelyek megfelelnek a kedvezményes hitel feltételeinek.

 

