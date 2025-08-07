Jobb ha megszabadulsz a függönyeidtől, nem hiszed el, miért

Idén már július végén elkezdődött a parlagfűszezon, amely általában csak augusztus végén, szeptemberben tetőzik. Ez az allergiaszezon csúcspontja is, ami az elmúlt években tapasztalt extrém időjárás változások miatt már nem tehető csak néhány hónapra, hanem az arra érzékenyek számára egész évben kihívást jelent.

A parlagfű hamarosan támad, csúcsára ér az allergiaszezon.

A pollenallergia egyre többeket érint hazánkban, és a parlagfűszezon egészen októberig is elhúzódhat. A klímaváltozás és a megnövekedett szén-dioxid-szint hatására a gyomnövény erősebbé vált, több pollent bocsát a levegőbe, ami fokozza az allergiás tüneteket. Battyáni Zita, kaposvári bőrgyógyász, allergológus szerint még nincs késő felkészülni az allergiaszezon legdurvább időszakára. – Antihisztamint érdemes elkezdeni szedni akár most is, mert ezzel fel lehet készülni a parlagfű pollenszórására, de tudom javasolni az allergiára való, szteroidos orrcseppeket, amelyek csökkentik a nyálkahártya duzzanatát, lehetővé teszik a légzést, mondta a szakember.

Battyáni Zita hozzátette: a legjobb, ha nem megyünk olyan helyre, ahol parlagfű van, de mivel ez nehezen kerülhető el, azt is javasolta, hogy a kertben öntözzünk gyakrabban, így kevésbé lesz durva a pollenszórás. Megjegyezte: a pollenszűrős klíma használata is jó szolgálatot tehet, ahogy a légszűrő berendezések is.

Védekezzünk a parlagfű ellen!

A pollenek viszont könnyen megtapadnak a hajon, bőrön, ruhákon és lakástextíliákon is, ezért a megelőzéshez nem elegendő a rendszeres takarítás és a szellőztetés. Hazatérés után érdemes azonnal átöltözni, kezet és arcot mosni, valamint az orrjáratokat is megtisztítani. A haj gyakori mosása különösen fontos ilyenkor, este pedig célszerű zuhanyozni, hogy a bőrre tapadt polleneket eltávolítsuk.

Otthon is figyelni kell a textíliák tisztaságára, az ágyneműt gyakran kell mosni, a párnahuzatot legalább hetente cserélni. Érdemes olyan készüléket használni, amely a gőz erejével hatékonyan távolítja el az allergéneket a ruhákból, lakástextilekből, plüssökből. Hasznos lehet anti-allergén huzatok és matracvédők alkalmazása is, valamint a függönyök és szőnyegek rendszeres tisztítása, sőt ezek ideiglenes eltávolítása is indokolt lehet a szezon idejére. De bizonyos mosógépeken van antiallergén funkció is, amely nagyban hozzájárul a textíliák tisztán tartásához. A frissen mosott ruhákat ne szabadban szárítsuk, hanem beltéren vagy szárítógépben, különösen a magas pollenkoncentrációjú napokon. Ha szárítógépet választunk, keressünk olyat, amely antiallergén funkcióval rendelkezik, és ha zöld tanúsítvánnyal is ellátott, azzal a környezetet is kíméljük.