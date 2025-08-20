augusztus 20., szerda

Pókiszony

Így tartsd távol a pókokat – néhány egyszerű lépés a pókmentes otthonért

Nemcsak a lakásunk összképét rontják a sarkokban meghúzódó nyolclábú betolakodók, de nagyon sokan tartanak is tőlük. Mutatunk néhány egyszerű és természetes házi praktikát pókok ellen.

"Itt egy pók, elintéznéd?" - ez a kérdés bizonyára minden háztartásban elhangzott már legalább egyszer. Vagy mi kérdeztük, vagy tőlünk kérték, de a lényegen nem változtat, azaz van a lakásban egy ízeltlábú lakó, akitől meg kell szabadulnunk. Megannyi vegyszert lehet kapni, amelyek hatékonyak a pókok ellen, de ha nem szeretnénk ilyenekhez nyúlni, akkor számos könnyű és természetes trükkel is el tudjuk őket űzni.

A pókok a nyár végén és ősz elején különösen aktívak a melegedő időjárás és párkeresés miatt. Egy-két pillanat és máris beköltöznek az otthonodba. Ugyan számos pozitív tulajdonságuk van, például lecsapnak a szintén bosszantó legyekre, hangyákra és szúnyogokra, de ettől még nem biztos, hogy meg szeretnénk osztani velük lakásunkat.

Mit tehetünk a pókok ellen?

  • Tiszta otthon = pókmentes otthon. A gyakori takarítás megoldhatja a problémák legnagyobb részét, hiszen ha eltávolítjuk a pókhálókat a szobák és szekrények sarkaiból, akkor ezzel együtt a pókok petéit is száműzzük lakásunkból.
  • A pókok legtöbbször táplálékforrás reményében kerülnek be a lakásokba. Ha odafigyelünk arra, hogy a szúnyoghálónk megfelelően záródjon és ne legyen kiszakadva már sokat tettünk az ügy érdekében. Ha a mégis betévedő szúnyogokat és legyeket lecsapjuk, szinte semmilyen ételt nem fognak találni, így nem is lesz számukra annyira vonzó otthonunk.
  • Ha nem szeretnéd irtószerekkel terhelni a lakást, helyezhetsz ragasztós csapdákat a sarkokba vagy az ablakok közelébe.
  • A házi pókriasztó spray készítése is sokat segíthet. Ehhez nincs sok mindenre szükséged, mindössze egy kis vízbe csepegtess borsmentaolajat, ami igazi pókriasztó. Ha ezzel az ablakok környékét és a sarkokat bepermetezed, garantáltan elriasztod a pókokat.
  • Emellett a környezetünkre is érdemes odafigyelni, így ha éjszakára lekapcsoljuk a kültéri világításokat, akkor a rovarokat, amelyek a pókok fő táplálékai, nem vonzzuk oda. Továbbá, ha visszanyírjuk azokat a bokrokat és fákat, amelyek túl közel érnének a ház falához, sokkal nehezebb dolguk lesz a bejutással.

Ezzel a néhány apró trükkel könnyen biztosíthatjuk, hogy a pókok inkább az ajtó másik felén legyenek.

 

