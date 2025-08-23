Ajánló 1 órája

A nyár utolsó hétvégéjén sem fogunk unatkozni

A nyár utolsó hétvégéjén még van lehetőségünk kikapcsolódni Somogyban. Programok sokasága várja a kirándulni vágyókat a vármegyében és a Balatonnál is.

Szombati programok Ha azt hitted, nem lesz off road program, tévedtél. Gadács 8 óra Off road találkozó Balatonvilágos 9 óra Moto GP Helyszín: Balaton Park Circuit Balatonlelle 8 óra VIII. Beach Run Helyszín: Napfénystrand 9 óra IX. Lelle Kupa Helyszín: Rozmaring utca 22 óra Y Rave Helyszín: Y Club Balatonberény 8 óra SUP Fesztivál Helyszín: Községi strand Kaposvár 9 óra Admánygyűjtő sportnap Helyszín: Gilice utcai teniszpálya

8 óra Délnyugat-magyarországi regionális döntő Helyszín: Lovasakadémia 22 óra Dzsem Girls Night Helyszín: Park74 Siófok 14 óra Rekordkísérlet Helyszín: Nagystrand Igal 15 óra Záray-Vámosi emlékkoncert Helyszín: Gyógyfürdő Fonyód 18:30 Awarock akusztik Helyszín: Fonyódi Szabadtéri Színpad Zamárdi 10 óra Strand fesztivál Helyszín: Szabadstrand Tab 17 óra Dependence day Helyszín: Vásártér Vasárapi programok Kaposvár 15 óra Családi matiné és újjá avatás Helyszín: Szivárvány játszótér 17 óra Alpaka jóga Helyszín: Noah Farm Balatonlelle 22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y Club Igal 9 óra Családi vasárnap Helyszín: Gyógyfürdő