A nyár utolsó hétvégéjén sem fogunk unatkozni

A nyár utolsó hétvégéjén még van lehetőségünk kikapcsolódni Somogyban. Programok sokasága várja a kirándulni vágyókat a vármegyében és a Balatonnál is.

Szombati programok

somogybabod off road program
Ha azt hitted, nem lesz off road program, tévedtél. 

Gadács 

8 óra Off road találkozó 

Balatonvilágos 

9 óra Moto GP Helyszín: Balaton Park Circuit 

Balatonlelle

8 óra VIII. Beach Run Helyszín: Napfénystrand 

9 óra IX. Lelle Kupa Helyszín: Rozmaring utca 

22 óra Y Rave Helyszín: Y Club 

Balatonberény 

8 óra SUP Fesztivál Helyszín: Községi strand 

Kaposvár

9 óra Admánygyűjtő sportnap Helyszín: Gilice utcai teniszpálya 

8 óra Délnyugat-magyarországi regionális döntő Helyszín: Lovasakadémia

22 óra Dzsem Girls Night Helyszín: Park74 

Siófok

14 óra Rekordkísérlet Helyszín: Nagystrand 

Igal 

15 óra Záray-Vámosi emlékkoncert Helyszín: Gyógyfürdő 

Fonyód

18:30 Awarock akusztik Helyszín: Fonyódi Szabadtéri Színpad

Zamárdi

10 óra Strand fesztivál Helyszín: Szabadstrand 

Tab 

17 óra Dependence day Helyszín: Vásártér 

Vasárapi programok

Kaposvár

15 óra Családi matiné és újjá avatás Helyszín: Szivárvány játszótér 

17 óra Alpaka jóga Helyszín: Noah Farm 

Balatonlelle

22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y Club

Igal

9 óra Családi vasárnap  Helyszín: Gyógyfürdő 

 

