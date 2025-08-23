1 órája
A nyár utolsó hétvégéjén sem fogunk unatkozni
A nyár utolsó hétvégéjén még van lehetőségünk kikapcsolódni Somogyban. Programok sokasága várja a kirándulni vágyókat a vármegyében és a Balatonnál is.
Szombati programok
Gadács
8 óra Off road találkozó
Balatonvilágos
9 óra Moto GP Helyszín: Balaton Park Circuit
Balatonlelle
8 óra VIII. Beach Run Helyszín: Napfénystrand
9 óra IX. Lelle Kupa Helyszín: Rozmaring utca
22 óra Y Rave Helyszín: Y Club
Balatonberény
8 óra SUP Fesztivál Helyszín: Községi strand
Kaposvár
9 óra Admánygyűjtő sportnap Helyszín: Gilice utcai teniszpálya
8 óra Délnyugat-magyarországi regionális döntő Helyszín: Lovasakadémia
22 óra Dzsem Girls Night Helyszín: Park74
Siófok
14 óra Rekordkísérlet Helyszín: Nagystrand
Igal
15 óra Záray-Vámosi emlékkoncert Helyszín: Gyógyfürdő
Fonyód
18:30 Awarock akusztik Helyszín: Fonyódi Szabadtéri Színpad
Zamárdi
10 óra Strand fesztivál Helyszín: Szabadstrand
Tab
17 óra Dependence day Helyszín: Vásártér
Vasárapi programok
Kaposvár
15 óra Családi matiné és újjá avatás Helyszín: Szivárvány játszótér
17 óra Alpaka jóga Helyszín: Noah Farm
Balatonlelle
22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y Club
Igal
9 óra Családi vasárnap Helyszín: Gyógyfürdő