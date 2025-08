Ezt muszáj kipróbálnod - nemcsak a stressznek inthetsz búcsút, de jobban is fogsz kinézni

Természetes, ha olykor stresszesnek, feszültnek érezzük magunkat, azonban hosszú távon ennek számos negatív következménye lehet. Ezért nagyon fontos, hogy egy változatos és egészséges étrendet kövessünk. Mutatjuk melyik antioxidáns segíthet ebben nekünk.

Ez az antioxidáns nemcsak a stresszt csökkenti, de még az őszülést is lassítja

A glutation nemcsak a szervezetben megtalálható egyik legfontosabb és legerősebb antioxidáns, de ha megfelelő szinten tartjuk a szervezetünkben, akkor sokkal energikusabbnak, nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezhetjük magunkat. Azt fontos tudni erről az antioxidánsról, hogy az idő előrehaladtával folyamatosan csökken a mennyisége a szervezetben.

Nem kell minden esetben a gyors stresszkezelési módszereket keresnünk, akár már egy új étrend is sokat segíthet.

Az egészséges táplálkozás alappillére a megfelelő C-vitamin mennyiség bevitele, a fehérjedús termékek fogyasztása, de a testmozgás is elengedhetetlen ahhoz, hogy a glutation szintjét megőrizzük. Ezek mellett arra is ügyelnünk kell, hogy a káros szokásainkkal felhagyjuk. Az alkoholfogyasztás nagyban csökkenti a glutationszintet, ez egyidejűleg pedig felgyorsíthatja az őszülést, sőt a bőrünkön is láthatjuk a nyomait.

