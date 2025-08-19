Sütit az air fryerben – na, még mit nem?! DE! Összeszedtük a legjobb recepteket

Az air fryer egy modern konyhai készülék, amely a forró levegő keringetésével készíti el az ételeket, így minimális olajfelhasználással is ropogós és ízletes fogásokat eredményez. Sokan elsősorban sós ételek elkészítésére használják, de ez a masina sokkal változatosabb étkezést is lehetővé tesz. Tökéletes választás azoknak is, akik az egészséges életmód hívei, de nem akarnak lemondani az édes ízekről. A forró levegős sütőben ugyanis akár süteményeket is süthetünk.

Az air fryer nemcsak a sós ételek szerelmeseinek lehet nagyszerű választás, hanem azoknak is, akik egészségesebb, de finom sütiket szeretnének készíteni. Ha édesszájú vagy, de szeretnél egészségesebb alternatívákat kipróbálni, az air fryer tökéletes lehetőség erre. Olyan ízletes finomságok készülhetnek benne, mint például:

Végül, de nem utolsósorban egy igazi klasszikus, a diétás sütik királynője, a banános-zabpelyhes keksz is elkészülhet air fryerben, és lehet belőle laktató, édes reggeli vagy délutáni energetizáló nasi is. A banán tökéletesen helyettesíti a cukrot, a végeredmény pedig egy omlós, zamatos süti lesz. Arról nem is beszélve, hogy mindössze kb. 6 perc alatt elkészül az álomdesszert.

Hozzávalók:

8 dkg zab

1 db érett banán

1 tk. sütőpor

1 ek. kókuszolaj vagy avokádóolaj

1 ek. tej

1 kis maréknyi étcsoki felaprítva (vagy csokicsipsz)

1/2 tk. fahéj (opcionális)

Az elkészítés, amint az alábbi videóin is látható, roppant egyszerű.

Erre figyelj, ha cukor helyett banánt használsz a sütikben

A sült alma mellett a banán az egyik legjobb édesítőerejű gyümölcs. Ha van otthon egy-két érett banán, akkor máris számos lehetőség közül választhatsz.

Azonban jó, ha tudod, hogy a különböző érettségű gyümölcsök más-más ízt és állagot adhatnak a desszertnek. A nagyon érett banánban a magas pektintartalom lágy, nedves textúrát ad a sütiknek, azonban könnyen elronthatod a tésztát, ha túl sok folyadékot és cukrot teszel hozzá pluszban. Általában emiatt válik gumissá a sütemény. Ezzel szemben az éretlen banán alig édesíti meg a sütit, és kissé rágós, száraz textúrát eredményez. Ha nem elég érett banánnal kell dolgoznod, akkor érdemes több folyadékot és némi cukrot is adni a tésztához.