augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A hét süteménye

3 órája

Így éld túl a hőséget a konyhában!

Címkék#Mindmegette hu#mindmegette.hu#mindmegette

Megint olyan hőség van, hogy azt már csak nehezen lehet kibírni. Ilyenkor még ahhoz sincs kedvünk, hogy a sütőt bekapcsoljuk, hiszen az is csak dob pár fokot a lakás hőmérsékletén. Ezért erre a hétvégére sütés nélküli sütemény receptekkel készültünk olvasóinknak, amellyel hűs marad a lakás és magunkat is felfrissíthetjük fogyasztásukkal.

Koszorus Rita
Így éld túl a hőséget a konyhában!

A sütés nélküli torta receptek szuper praktikusak, mert nem igényelnek sütőt, így gyorsan és egyszerűen elkészíthetők akár gyerekekkel együtt is. Emellett nyári melegben különösen jól jönnek a hűs, krémes sütemények, amelyek pihentetés után azonnal fogyaszthatók.

sütemény
A sütés nélküli sütemény majdnem olyan jó, mint a fagyi. Forrás: mindmegette

A hét süteményei: a sütés nélküli torták

A Mindmegette.hu összeállítása alapján több tippünk is van arra, hogy mivel nyűgözd le a családot, úgy, hogy közben egyetlen csepp izzadtságot sem okozol nekik. 

Csokis keksztorta sütés nélkül

Az alaphoz:

20 dkg cukor

6 dkg cukrozatlan kakaó

2.4 dl víz

15 dkg vaj

1 tk vaníliapaszta

80 dkg vajas keksz

10 dkg dió
A tetejére:

1.5 dl habtejszín (zsíros)

12 dkg étcsokoládé

A csokis keksztorta elkészítéséhez egy forralóban összekeverjük a cukrot, a kakaót és a vizet, majd beletesszük a vajat és közepes hőmérsékleten, folyamatosan keverve 7-8 perc alatt besűrítjük. Ha besűrűsödött, levesszük a tűzről, és hozzáadjuk a vaníliakivonatot.
A diót száraz serpenyőben megpirítjuk, és az összetördelt kekszhez adjuk. A kekszre öntjük a csokiöntetet, összekeverjük, majd az egészet egy kapcsos tortaformába nyomkodjuk, és 30-60 percre a hűtőbe tesszük.
A habtejszínt forráspontig melegítjük, majd levesszük a tűzről, és ráöntjük az összetördelt étcsokoládéra. Várunk 1 percet, amíg a csoki felolvad, majd egyneművé keverjük. Ha kihűlt, a torta tetejére kenjük. A tortát végül fogyasztás előtt 3-4 órát vagy egy éjszakát pihentetjük a hűtőben.

Epres-túrókrémes torta

A kekszalaphoz:

15 dkg vaj 

30 dkg zabkeksz

olaj((a formához))

A túrókrémhez:

3 dl tej

1 csomag vaníliás pudingpor

6 db lapzselatin

50 dkg túró

10 dkg cukor

2 dkg citrom

1 csomag vaníliás cukor

20 dkg mascarpone

A tetejére:

35 dkg eper 

Az epres-túrókrémes torta elkészítéséhez a vajat felolvasztjuk, a kekszeket apró darabokra törjük, 2 evőkanállal félreteszünk belőle, majd a maradékot az olvasztott vajjal összekeverjük. Egy 26 cm átmérőjű tortaformát kiolajozunk, az alját sütőpapírral beborítjuk, és a massza felét belenyomkodjuk, majd 30 percre a hűtőbe tesszük.
A tejből és a pudingporból elektromos habverővel pudingot készítünk.
A túrót egy botmixerrel krémesre keverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a citrom levét, majd az elektromos habverőnkkel összedolgozzuk, végül hozzákeverjük a pudingot is.
A zselatinlapokat kb. 5 percre hideg vízbe áztatjuk, felpuhítjuk, majd egy kis edényben, alacsony lángon felolvasztjuk, a vaníliás túrókrémhez keverjük.
A krémet a kekszalapon egyenletesen elosztjuk, és a tortánkat 5-6 órára - vagy még jobb, ha egy egész éjszakára - a hűtőbe helyezzük.
Az epret megmossuk, megpucoljuk és nagy darabokra szeljük. Negyedét botmixerrel pürésítjük, a maradékot egyenletesen elosztjuk a torta tetején, és meglocsoljuk az eperpürével.

Nagyon csokis karamellás keksztorta

A kekszes alaphoz:

13.5 dkg vaj

2 ek kakaópor

1.5 dl tej

12 dkg cukor

30 dkg darált keksz(háztartási)

A karamellhez:

23 dkg cukor

1.5 dl habtejszín

10.5 dkg vaj

10 dkg mogyoró(sós)

A csokis réteghez:

11.5 dkg étcsokoládé

6.6 dkg vaj

2.6 dl habtejszín

A tésztához a vajat, a tejet és a cukrot addig melegítjük, amíg homogénre olvad. A tűzről levéve hozzáadjuk a kakaóval összekevert darált kekszet, majd összekeverjük. A tortaforma aljába nyomkodjuk úgy, hogy kb. 2 cm-es pereme is legyen. Ezután hűtőbe tesszük min. 20 percre.
A karamellhez a cukrot megkaramellizáljuk, majd hozzáöntjük a habtejszínt és a vajat, majd a megkeményedett karamelldarabokat megolvasztjuk benne. A tűzről levéve hozzákeverjük a mogyorót, és a krémet a kekszalapra simítjuk, majd visszatesszük a hűtőbe.
A csokis réteghez a kétféle csokit és a vajat gőz fölött összeolvasztjuk. A tejszínt langyosra melegítjük, majd apránként az olvasztott csokihoz keverjük. A csokikrémet a karamellrétegre simítjuk, majd a hűtőbe tesszük min. 5 órára, de a legjobb, ha egy egész éjszakára.
Másnap éles késsel felszeleteljük. A tetejét karamellizált mogyoróval díszítjük.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu