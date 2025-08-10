Így éld túl a hőséget a konyhában!

A sütés nélküli torta receptek szuper praktikusak, mert nem igényelnek sütőt, így gyorsan és egyszerűen elkészíthetők akár gyerekekkel együtt is. Emellett nyári melegben különösen jól jönnek a hűs, krémes sütemények, amelyek pihentetés után azonnal fogyaszthatók.

A hét süteményei: a sütés nélküli torták

A Mindmegette.hu összeállítása alapján több tippünk is van arra, hogy mivel nyűgözd le a családot, úgy, hogy közben egyetlen csepp izzadtságot sem okozol nekik.

Csokis keksztorta sütés nélkül

Az alaphoz:

20 dkg cukor

6 dkg cukrozatlan kakaó

2.4 dl víz

15 dkg vaj

1 tk vaníliapaszta

80 dkg vajas keksz

10 dkg dió

A tetejére:

1.5 dl habtejszín (zsíros)

12 dkg étcsokoládé

A csokis keksztorta elkészítéséhez egy forralóban összekeverjük a cukrot, a kakaót és a vizet, majd beletesszük a vajat és közepes hőmérsékleten, folyamatosan keverve 7-8 perc alatt besűrítjük. Ha besűrűsödött, levesszük a tűzről, és hozzáadjuk a vaníliakivonatot.

A diót száraz serpenyőben megpirítjuk, és az összetördelt kekszhez adjuk. A kekszre öntjük a csokiöntetet, összekeverjük, majd az egészet egy kapcsos tortaformába nyomkodjuk, és 30-60 percre a hűtőbe tesszük.

A habtejszínt forráspontig melegítjük, majd levesszük a tűzről, és ráöntjük az összetördelt étcsokoládéra. Várunk 1 percet, amíg a csoki felolvad, majd egyneművé keverjük. Ha kihűlt, a torta tetejére kenjük. A tortát végül fogyasztás előtt 3-4 órát vagy egy éjszakát pihentetjük a hűtőben.

Epres-túrókrémes torta

A kekszalaphoz:

15 dkg vaj

30 dkg zabkeksz

olaj((a formához))

A túrókrémhez:

3 dl tej

1 csomag vaníliás pudingpor

6 db lapzselatin

50 dkg túró

10 dkg cukor

2 dkg citrom

1 csomag vaníliás cukor

20 dkg mascarpone

A tetejére:

35 dkg eper

Az epres-túrókrémes torta elkészítéséhez a vajat felolvasztjuk, a kekszeket apró darabokra törjük, 2 evőkanállal félreteszünk belőle, majd a maradékot az olvasztott vajjal összekeverjük. Egy 26 cm átmérőjű tortaformát kiolajozunk, az alját sütőpapírral beborítjuk, és a massza felét belenyomkodjuk, majd 30 percre a hűtőbe tesszük.

A tejből és a pudingporból elektromos habverővel pudingot készítünk.

A túrót egy botmixerrel krémesre keverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a citrom levét, majd az elektromos habverőnkkel összedolgozzuk, végül hozzákeverjük a pudingot is.

A zselatinlapokat kb. 5 percre hideg vízbe áztatjuk, felpuhítjuk, majd egy kis edényben, alacsony lángon felolvasztjuk, a vaníliás túrókrémhez keverjük.

A krémet a kekszalapon egyenletesen elosztjuk, és a tortánkat 5-6 órára - vagy még jobb, ha egy egész éjszakára - a hűtőbe helyezzük.

Az epret megmossuk, megpucoljuk és nagy darabokra szeljük. Negyedét botmixerrel pürésítjük, a maradékot egyenletesen elosztjuk a torta tetején, és meglocsoljuk az eperpürével.