Így éld túl a hőséget a konyhában!
Megint olyan hőség van, hogy azt már csak nehezen lehet kibírni. Ilyenkor még ahhoz sincs kedvünk, hogy a sütőt bekapcsoljuk, hiszen az is csak dob pár fokot a lakás hőmérsékletén. Ezért erre a hétvégére sütés nélküli sütemény receptekkel készültünk olvasóinknak, amellyel hűs marad a lakás és magunkat is felfrissíthetjük fogyasztásukkal.
A sütés nélküli torta receptek szuper praktikusak, mert nem igényelnek sütőt, így gyorsan és egyszerűen elkészíthetők akár gyerekekkel együtt is. Emellett nyári melegben különösen jól jönnek a hűs, krémes sütemények, amelyek pihentetés után azonnal fogyaszthatók.
A hét süteményei: a sütés nélküli torták
A Mindmegette.hu összeállítása alapján több tippünk is van arra, hogy mivel nyűgözd le a családot, úgy, hogy közben egyetlen csepp izzadtságot sem okozol nekik.
Csokis keksztorta sütés nélkül
Az alaphoz:
20 dkg cukor
6 dkg cukrozatlan kakaó
2.4 dl víz
15 dkg vaj
1 tk vaníliapaszta
80 dkg vajas keksz
10 dkg dió
A tetejére:
1.5 dl habtejszín (zsíros)
12 dkg étcsokoládé
A csokis keksztorta elkészítéséhez egy forralóban összekeverjük a cukrot, a kakaót és a vizet, majd beletesszük a vajat és közepes hőmérsékleten, folyamatosan keverve 7-8 perc alatt besűrítjük. Ha besűrűsödött, levesszük a tűzről, és hozzáadjuk a vaníliakivonatot.
A diót száraz serpenyőben megpirítjuk, és az összetördelt kekszhez adjuk. A kekszre öntjük a csokiöntetet, összekeverjük, majd az egészet egy kapcsos tortaformába nyomkodjuk, és 30-60 percre a hűtőbe tesszük.
A habtejszínt forráspontig melegítjük, majd levesszük a tűzről, és ráöntjük az összetördelt étcsokoládéra. Várunk 1 percet, amíg a csoki felolvad, majd egyneművé keverjük. Ha kihűlt, a torta tetejére kenjük. A tortát végül fogyasztás előtt 3-4 órát vagy egy éjszakát pihentetjük a hűtőben.
Epres-túrókrémes torta
A kekszalaphoz:
15 dkg vaj
30 dkg zabkeksz
olaj((a formához))
A túrókrémhez:
3 dl tej
1 csomag vaníliás pudingpor
6 db lapzselatin
50 dkg túró
10 dkg cukor
2 dkg citrom
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg mascarpone
A tetejére:
35 dkg eper
Az epres-túrókrémes torta elkészítéséhez a vajat felolvasztjuk, a kekszeket apró darabokra törjük, 2 evőkanállal félreteszünk belőle, majd a maradékot az olvasztott vajjal összekeverjük. Egy 26 cm átmérőjű tortaformát kiolajozunk, az alját sütőpapírral beborítjuk, és a massza felét belenyomkodjuk, majd 30 percre a hűtőbe tesszük.
A tejből és a pudingporból elektromos habverővel pudingot készítünk.
A túrót egy botmixerrel krémesre keverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a citrom levét, majd az elektromos habverőnkkel összedolgozzuk, végül hozzákeverjük a pudingot is.
A zselatinlapokat kb. 5 percre hideg vízbe áztatjuk, felpuhítjuk, majd egy kis edényben, alacsony lángon felolvasztjuk, a vaníliás túrókrémhez keverjük.
A krémet a kekszalapon egyenletesen elosztjuk, és a tortánkat 5-6 órára - vagy még jobb, ha egy egész éjszakára - a hűtőbe helyezzük.
Az epret megmossuk, megpucoljuk és nagy darabokra szeljük. Negyedét botmixerrel pürésítjük, a maradékot egyenletesen elosztjuk a torta tetején, és meglocsoljuk az eperpürével.
Nagyon csokis karamellás keksztorta
A kekszes alaphoz:
13.5 dkg vaj
2 ek kakaópor
1.5 dl tej
12 dkg cukor
30 dkg darált keksz(háztartási)
A karamellhez:
23 dkg cukor
1.5 dl habtejszín
10.5 dkg vaj
10 dkg mogyoró(sós)
A csokis réteghez:
11.5 dkg étcsokoládé
6.6 dkg vaj
2.6 dl habtejszín
A tésztához a vajat, a tejet és a cukrot addig melegítjük, amíg homogénre olvad. A tűzről levéve hozzáadjuk a kakaóval összekevert darált kekszet, majd összekeverjük. A tortaforma aljába nyomkodjuk úgy, hogy kb. 2 cm-es pereme is legyen. Ezután hűtőbe tesszük min. 20 percre.
A karamellhez a cukrot megkaramellizáljuk, majd hozzáöntjük a habtejszínt és a vajat, majd a megkeményedett karamelldarabokat megolvasztjuk benne. A tűzről levéve hozzákeverjük a mogyorót, és a krémet a kekszalapra simítjuk, majd visszatesszük a hűtőbe.
A csokis réteghez a kétféle csokit és a vajat gőz fölött összeolvasztjuk. A tejszínt langyosra melegítjük, majd apránként az olvasztott csokihoz keverjük. A csokikrémet a karamellrétegre simítjuk, majd a hűtőbe tesszük min. 5 órára, de a legjobb, ha egy egész éjszakára.
Másnap éles késsel felszeleteljük. A tetejét karamellizált mogyoróval díszítjük.