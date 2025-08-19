Így beszélik a fiatalok a hunglish-t – Te megérted? Ideje tesztelni!

A Z generáció fiataljai egy eléggé sajátos szókészletet használnak, amely nemcsak a közösségi médiában, hanem a mindennapi verbális kommunikációjukban is megjelenik. Ennek az alapja az úgynevezett "hunglish" beszéd, amely az angol és a magyar szavak felváltott használatát jelenti. Az ilyen kifejezésekkel teletűzdelt beszéd megértése sok esetben nehézséget okozhat, kvízünkkel viszont tesztelheted, hogy milyen szinten beszéled a mai szlenget.

"Cringe vagy ha ghostolsz" - de mégis mit jelent a mai szleng?

Fotó: oneinchpunch / Forrás: Shutterstock

A digitális kor, az online videójátékok és a 2025-ös TikTok trendek mint formálták a nemzetközi szlenget, amelyből rengeteg kifejezés a magyar fiatalok szóhasználatába is bekerült. Így a kvízzel kapcsolatban annyit elárulhatunk, azok könnyebb helyzetben lesznek a válaszadásnál, akik beszélik az angol nyelvet.

Tedd próbára tudásod szleng-kvízünkkel!