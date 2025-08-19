augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Így beszélik a fiatalok a hunglish-t – Te megérted? Ideje tesztelni!

Címkék#beszéd#kommunikáció#szleng#kvíz#Z generáció

Slay, cringe, boomer - sokszor nem könnyű megérteni, amit a fiatalok mondanak. 10 kérdésből álló kvízünkben próbára teheted szlengtudásod

Sonline.hu
Így beszélik a fiatalok a hunglish-t – Te megérted? Ideje tesztelni!

Fotó: Ground Picture

A Z generáció fiataljai egy eléggé sajátos szókészletet használnak, amely nemcsak a közösségi médiában, hanem a mindennapi verbális kommunikációjukban is megjelenik. Ennek az alapja az úgynevezett "hunglish" beszéd, amely az angol és a magyar szavak felváltott használatát jelenti. Az ilyen kifejezésekkel teletűzdelt beszéd megértése sok esetben nehézséget okozhat, kvízünkkel viszont tesztelheted, hogy milyen szinten beszéled a mai szlenget.

"Cringe vagy ha ghostolsz" - de mégis mit jelent a mai szleng?
"Cringe vagy ha ghostolsz" - de mégis mit jelent a mai szleng?
Fotó: oneinchpunch / Forrás:  Shutterstock

A digitális kor, az online videójátékok és a 2025-ös TikTok trendek mint formálták a nemzetközi szlenget, amelyből rengeteg kifejezés a magyar fiatalok szóhasználatába is bekerült. Így a kvízzel kapcsolatban annyit elárulhatunk, azok könnyebb helyzetben lesznek a válaszadásnál, akik beszélik az angol nyelvet.

Tedd próbára tudásod szleng-kvízünkkel!

1.
Mit jelent, ha valaki "flexel"?
2.
Mi az a "beta energy"?
3.
Mit jelent, hogy "no cap"?
4.
Mit jelent, hogy "lowkey"?
5.
Mit jelent „slay”-elni?
6.
Ha valaki „simp”, az…
7.
Ha valaki „pressed”, az…
8.
Milyen az, aki "delulu"?
9.
Mit jelent a "clap back"?
10.
Mit jelent az, ha valaki „dry texter”?

Ha tetszett a játék, tedd próbára magad egy másik szleng kvízünkkel is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu