Járhatatlanok lesznek a tengerparti útvonalak? Brutális dugó jön a horvát autópályákon

Már csütörtöktől megnövekedett forgalomra kell számítani a tengerparti útvonalakon és a horvát sztrádákon, hiszen az augusztus 15. déli szomszédunknál munkaszüneti nap.

A horvát tengerparti útvonalak továbbra is rendkívül népszerűek a nyaralók körében. - Fotó: Bits And Splits / Forrás: Shutterstock

Tényleg ennyire rossz a helyzet a tengerparti útvonalakon?

A horvát autópálya-kezelő (HAC) adatai szerint az év első hét hónapjában több mint 46 millió jármű használta az autópályákat – ez mintegy 2 millióval több, mint tavaly ilyenkor. Egyedül augusztus második hétvégéjén 1,1 millió gépjármű haladt át a fizetőkapukon, ami több mint 8 millió euró útdíjbevételt hozott.

A legkritikusabb pont továbbra is Zágráb környéke, ahol a Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani. A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.

- írja a Világgazdaság.

A HAC továbbá azt tanácsolja, ha Horvátországba tartunk, induljunk inkább éjszaka, amikor nincsenek annyira leterhelve a sztrádák. Továbbá válasszunk alternatív útvonalat, és készüljünk fel a várakozásra.