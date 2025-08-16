1 órája
Termékvisszahívás: Figyeljen a szokatlan tünetekre, idegen anyagot találtak a csemegében
Figyelmeztetést adott ki a gyártó, miután kiderült, hogy egy népszerű jutalomfalatban veszélyes idegen anyag van jelen. A termékvisszahívásról a Nébih és a Dechatlon közösen számolt be.
A Dechatlon hivatalos weboldalán adott hírt a termékvisszahívásról, az áruházlánc és Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy ezt a csemegét semmiképp se adják állatuknak.
A Fouganza márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt lócsemegék visszahívásáról döntött a Dechatlon, miután belső ellenőrzésük során kiderült: a termékben idegen anyag lehet jelen, amely lenyelés esetén súlyos sérülést okozhat a lovaknak vagy a póniknak. A probléma különösen aggasztó, mivel a termék természetes alapanyagairól és állatbarát összetevőiről ismert, emiatt sok gazda bizalommal használta jutalmazásra.
Mit tehetünk, ha vásároltunk olyan árucikket, amelyet érint a termékvisszahívás?
A legfontosabb, a visszahívásban érintett termékeket ne használjuk fel, még akkor sem, ha azok látszólag hibátlanok. Amennyiben a gazda már adott a termékből állatának, és az lovaknál szokatlan tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljon állatorvoshoz.
Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik.
- írja weboldalán a Nébih.