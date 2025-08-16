augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

1 órája

Termékvisszahívás: Figyeljen a szokatlan tünetekre, idegen anyagot találtak a csemegében

Címkék#egészségromlás#Dechatlon#sérülés#jutalomfalat#termékvisszahívás#póni

Figyelmeztetést adott ki a gyártó, miután kiderült, hogy egy népszerű jutalomfalatban veszélyes idegen anyag van jelen. A termékvisszahívásról a Nébih és a Dechatlon közösen számolt be.

Sonline.hu

A Dechatlon hivatalos weboldalán adott hírt a termékvisszahívásról, az áruházlánc és Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy ezt a csemegét semmiképp se adják állatuknak.

A Dechatlon jutalomfalatát érinti a termékvisszahívás.
A Dechatlon jutalomfalatát érinti a termékvisszahívás.
Forrás:  Shutterstock

A Fouganza márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt lócsemegék visszahívásáról döntött a Dechatlon, miután belső ellenőrzésük során kiderült: a termékben idegen anyag lehet jelen, amely lenyelés esetén súlyos sérülést okozhat a lovaknak vagy a póniknak. A probléma különösen aggasztó, mivel a termék természetes alapanyagairól és állatbarát összetevőiről ismert, emiatt sok gazda bizalommal használta jutalmazásra.

Forrás: Dechatlon
Forrás: Dechatlon

Mit tehetünk, ha vásároltunk olyan árucikket, amelyet érint a termékvisszahívás?

A legfontosabb, a visszahívásban érintett termékeket ne használjuk fel, még akkor sem, ha azok látszólag hibátlanok. Amennyiben a gazda már adott a termékből állatának, és az lovaknál szokatlan tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljon állatorvoshoz.

Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik.

- írja weboldalán a Nébih.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu